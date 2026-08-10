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Гороскопы 10 августа 2026 · 06:21

Таро-гороскоп на 10 августа: кому следует решительно действовать, а кому нужно подождать

Карты могут намекнуть, где скрывается шанс, а где нужна осторожность
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 10 августа: кому следует решительно действовать, а кому нужно подождать

Гороскоп Таро на 10 августа (фото: Magnific)

Астрологи подготовили прогноз на 10 августа по картам Таро. Они показали, каким знакам Зодиака стоит воспользоваться шансом, а кому внимательнее присмотреться к обстоятельствам вокруг себя.

Styler рассказывает, какие карты выпали каждому и что они могут символизировать.

Овен

Карта Таро: Маг

Эта карта символизирует инициативу, силу воли и новые возможности. 10 августа Овнам следует проявить активность и не бояться брать ситуацию под контроль - именно решительность может привести к желаемому результату.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Карта говорит о стабильности, вознаграждении за труд и удовольствии от собственных достижений. В этот день Тельцы могут почувствовать уверенность в своих силах или получить приятное подтверждение того, что двигаются в правильном направлении.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Карта указывает на быстрое развитие событий и необходимость действовать без лишних промедлений. Близнецам следует контролировать эмоции и слова, ведь поспешные решения могут иметь последствия.

Рак

Карта Таро: Шестерка Кубков

Эта карта связана с воспоминаниями, теплыми встречами и возвращением к чему-то важному. 10 августа Раки могут получить приятное известие или вспомнить про человека или дело, которое имеет для них особое значение.

Лев

Карта Таро: Колесо Фортуны

Карта символизирует изменения, новые повороты и возможности. В этот день Львам следует быть открытыми к событиям, ведь ситуация может измениться быстрее, чем они ожидают.

Дева

Карта Таро: Справедливость

Карта напоминает о балансе, честности и важности взвешенных решений. Девам 10 августа следует внимательно оценивать ситуацию и не спешить делать выводы.

Весы

Карта Таро: Влюбленные

Эта карта говорит о выборе, партнерстве и важных решениях. День может принести Весам ситуацию, где придется прислушиваться не только к разуму, но и к собственным чувствам.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Несмотря на название, карта символизирует не потери, а завершение одного этапа и начало нового. Скорпионам стоит отпустить то, что больше не работает, чтобы освободить место для перемен.

Стрелец

Карта Таро: Туз Жезлов

Карта обещает приток энергии, вдохновения и желания действовать. 10 августа Стрельцы могут получить идею или возможность, которая станет толчком к новым свершениям.

Козерог

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Эта карта связана с трудом, обучением и совершенствованием навыков. Козерогам следует сосредоточиться на деталях - именно внимательность поможет получить хороший результат.

Водолей

Карта Таро: Повешенный

Карта рекомендует не торопиться и посмотреть на ситуацию под другим углом. Водолеям может быть полезно сделать паузу, переосмыслить планы и не действовать по привычному сценарию.

Рыбы

Карта Таро: Солнце

Это одна из самых позитивных карт Таро, символизирующая радость, успех и внутреннюю гармонию. 10 августа Рыбам следует больше доверять себе и наслаждаться приятными моментами.

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Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
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