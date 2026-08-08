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Главная Люди Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи"
Люди 08 августа 2026 · 12:55

Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи"

В 90-е эти плохие парни нагло похищали сердца многих поклонниц
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из "Баффи"

Дэвид Бореаназ и Джеймс Марстерс в культовом сериале "Баффи - истребительница вампиров" (скриншот)

Когда-то они были двумя известными вампирами на телевидении и покоряли сердца миллионов зрителей. Сегодня же Дэвид Бореаназ и Джеймс Марстерс выглядят совсем по-другому, но продолжают активно работать в кино, на телевидении и других проектах.

Styler рассказывает, как изменились актеры, сыгравшие культовых вампиров в сериале "Баффи - истребительница вампиров", и чем они занимаются сейчас.

Энджел и Баффи: любовь, которой не суждено было продолжаться

Когда Энджел впервые появился в сериале, он сразу отличался от других вампиров, потому что имел душу, помнил все свои преступления и пытался искупить прошлое.

Между ним и Баффи постепенно возникли чувства. Их история стала одной из главных любовных линий сериала - сложной, драматичной и обреченной на проблемы.

Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из &quot;Баффи&quot;Энджел и Баффи (скриншот)

Самый большой поворот произошел после того, как Энджел потерял душу. Он снова превратился в безжалостного вампира "Ангелуса" и стал одним из главных врагов Баффи. Для героини это было особенно больно, ведь еще недавно он любил человека, который теперь пытался его уничтожить.

Поэтому Баффи пришлось остановить Энджела. Их история на этом не закончилась, но полноценно вместе они уже не могли. Позже персонаж получил собственный сериал - "Энджел", где его персонаж продолжил борьбу со злом и попытки искупить прошлое.

Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из &quot;Баффи&quot;Энджел в сериале "Баффи-истребительница вампиров" (фото)

Именно эта роль сделала Дэвида Бореаназа настоящей звездой. После "Баффи" он сыграл агента ФБР Сили Бута в сериале "Кости", а позже - Джейсона Гейза в "Команде SEAL".

Сегодня Дэвид Бореаназ уже совсем не похож на того загадочного вампира Энджела, которого зрители запомнили за "Баффи".

Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из &quot;Баффи&quot;Дэвид Бореаназ (фото: instagram.com/imdboreanaz)

За годы карьеры актер изменился, но до сих пор остается привлекательным и достаточно узнаваемым для поклонников культового сериала.

Спайк: от врага Баффи до ее любимого

История Спайка в "Баффе" оказалась не менее интересной. Сначала он был обычным злодеем - вампиром, прибывшим в Саннидейл, чтобы убить Баффи.

Но зрители настолько полюбили персонажа, что сценаристы постепенно сменили его роль. Спайк не является просто врагом и стал одним из главных героев сериала.

Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из &quot;Баффи&quot;Спайк – вампир, которого полюбила Баффи (коллаж: Styler)

Особенно неожиданной оказалась его связь с Баффи. Сначала Спайк был одержим ею, а впоследствии между ними возникли подлинные чувства. Их отношения были совсем не столь романтичны, как история Баффи и Энджела: они постоянно ссорились, конфликтовали и пытались понять, что на самом деле чувствуют друг к другу.

Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из &quot;Баффи&quot;Джеймс Марстерс в роли Спайка (скриншот)

В конце концов, Спайк решил вернуть себе душу. Это стало одним из важнейших моментов его истории: бывший злодей сам захотел стать лучшим и доказать Баффи, способный на подлинное самопожертвование.

В финале "Баффи" Спайк погиб. Он использовал силу мистического амулета, чтобы уничтожить главное зло и спасти мир. Баффи до последнего оставалась рядом с ним, а их последний разговор стал одной из самых эмоциональных сцен финала.

Однако для его персонажа это был не совсем конец. Спайк все-таки появился в финальном сезоне "Энджела", где его история получила продолжение.

Для Джеймса Марстерса Спайк стал ролью, определившей всю его дальнейшую карьеру. После "Баффи" он сыграл Брейниака в "Тайнах Смолвиля", появлялся в "Торчвуде" и других сериалах, работал в театре.

Вампиры, в которых влюблялись миллионы: как сегодня изменились Энджел и Спайк из &quot;Баффи&quot;Как выглядит Джеймс Мастерс сегодня (фото: instagram.com/jamesmarstersof)

Кроме того, Мастерс является вокалистом группы Ghost of the Robot, а его пение зрители могли услышать еще в самом сериале - в частности в знаменитом музыкальном эпизоде Баффи.

Актер также озвучивает персонажей и записывает аудиокниги. А в 2023 году снова вернулся к образу Спайка в аудиосериале "Slayers: A Buffyverse Story".

Прошло много лет, но Энджел и Спайк остаются двумя самыми памятными персонажами "Баффи". Один был первой большой любовью главной героини, второй начинал как ее враг, а завершил историю настоящим героем.

Ранее Styler делился свежими фактами о жизни мальчика Джона Коннора - главного героя культового фильма "Терминатор".

Теги: Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Актеры Фильмы Звёзды
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