Мы годами делаем это неправильно: 10 неочевидных вещей, которым точно не место на подоконнике

Поставить банку кофе, бутылку масла или любимые духи у окна кажется вполне логичным. Там все под рукой, а некоторые вещи красиво выглядят в солнечном свете. Однако именно это место в квартире может быть далеко не лучшим для их хранения.
Styler рассказывает, что и почему ни в коем случае не нужно оставлять на подоконнике.
Кофе
Банка с кофе у окна кажется очень удобной: ее легко взять утром, а сама упаковка может стать частью кухонного декора. Но солнечный свет и тепло постепенно ухудшают качество кофе.
Особенно быстро выветриваются ароматические вещества. В результате напиток может потерять тот насыщенный запах и вкус, ради которого вы его покупали.
Для кофе рекомендуем найти сухой, прохладный и темный шкаф подальше от плиты и окна.
Оливковое и другие растительные масла
Бутылка масла на подоконнике - еще одна привычная картина на кухне. Но для нее это не самое лучшее место.
Свет и тепло ускоряют окисление жиров. Поэтому масло, постоянно стоящее у солнечного окна, может быстрее терять свои вкусовые и качественные свойства.
Советуем держать его в закрытом шкафчике, куда не попадают солнечные лучи.
Орехи
Орехи часто хранят в банках, которые хочется поставить на видное место. Однако солнечный подоконник для них - неудачный вариант.
Из-за высокого содержания жиров орехи чувствительны к теплу, свету и контакту с воздухом. В таких условиях они быстрее теряют свежесть и могут приобрести неприятный прогорклый привкус.
Потому запас орехов лучше держать в герметичной упаковке в прохладном темном месте.
Специи
Красивые баночки со специями у окна могут смотреться очень эффектно. Но с практической точки зрения лучше переставить его в шкаф.
Солнечный свет постепенно разрушает часть ароматических веществ. Поэтому специи теряют запах и становятся менее насыщенными.
Особенно жаль дорогие пряности, которые покупают именно ради яркого аромата.
Чай
Прозрачная банка с чаем на подоконнике может выглядеть красиво, но чай тоже не любит солнечный свет.
Тепло, свет и влага могут негативно влиять на его аромат. Если пачка или банка стоит у окна, чай постепенно может стать менее душистым.
Советуем хранить его в плотно закрытой емкости в сухом темном шкафу.
Картофель
Вот тут уже не просто вопрос вкуса.
Картофель не стоит оставлять на солнечном подоконнике, потому что под действием света клубни могут зеленеть. Именно в зеленых участках повышается уровень гликоалкалоидов, в частности соланина - а это вещество крайне токсично для человека.
Учитывая это, картофель традиционно хранят в темном, прохладном и хорошо проветриваемом месте.
Духи
Бутылочки с духами часто выставляют на подоконник, ведь там они выглядят как часть декора. Но красивое место не означает правильное.
Прямой солнечный свет и нагрев могут постепенно изменять аромат духов. Некоторые компоненты становятся менее стабильными и со временем запах может отличаться от исходного.
Потому флакон лучше держать в черном месте со стабильной температурой.
Косметика
Кремы, сыворотки и другие косметические средства тоже не стоит превращать в украшение подоконника.
Постоянный нагрев и солнечный свет могут влиять на стабильность отдельных компонентов косметики. Особенно это касается средств с активными веществами.
Поэтому косметику лучше хранить в соответствии с рекомендациями на упаковке подальше от прямого солнца.
Лекарство
Это один из самых важных пунктов в списке.
Даже если на подоконнике прохладно, в солнечный день температура у стекла может существенно повышаться. Для некоторых препаратов тепло, свет и влажность могут быть нежелательными.
Поэтому лекарство лучше хранить там, где это предусмотрено инструкцией, обычно в сухом месте, защищенном от света, при рекомендованной температуре.
А если конкретному препарату требуется холодильник, подоконник точно не может его заменить.
Фотографии
А вот здесь дело не в том, что фотография "испортится" за один день.
Если старые фотографии годами лежат под прямыми солнечными лучами, цвета постепенно могут тускнеть. Бумага также может желтеть, а изображение - терять первоначальную насыщенность.
Поэтому семейные фотографии, открытки и другие памятные бумажные вещи лучше хранить подальше от прямого солнца.
Что можно оставлять на подоконнике?
Сам подоконник не является опасным местом само по себе. Проблема, на самом деле, в прямом солнечном свете, нагревании и перепадах температуры .
Поэтому перед тем как оставить там любую вещь, стоит подумать, не боится ли она тепла и ультрафиолета.
А красивые банки, парфюмерию и косметику лучше переставить туда, где они не будут стоять под солнцем. Так они подольше сохранят свои характеристики, а подоконник можно бросить для вещей, которым такие условия не вредят.
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