Ми роками робимо це неправильно: 10 неочевидних речей, яким точно не місце на підвіконні

Поставити банку кави, пляшку олії чи улюблені парфуми біля вікна здається цілком логічним. Там усе під рукою, а деякі речі ще й красиво виглядають у сонячному світлі. Проте саме це місце в квартирі може бути далеко не найкращим для їхнього зберігання.

Styler розповідає, що і чому ні в якому разі не потрібно залишати на підвіконні.

Кава

Банка з кавою біля вікна здається дуже зручною: її легко взяти вранці, а сама упаковка може стати частиною кухонного декору. Але сонячне світло та тепло поступово погіршують якість кави.

Особливо швидко вивітрюються ароматичні речовини. У результаті напій може втратити той насичений запах і смак, заради якого ви його купували.

Для кави рекомендуємо знайти суху, прохолодну та темну шафу, подалі від плити й вікна.

Оливкова та інші рослинні олії

Пляшка олії на підвіконні - ще одна звична картина на кухні. Але для неї це не найкраще місце.

Світло та тепло прискорюють окислення жирів. Тому олія, яка постійно стоїть біля сонячного вікна, може швидше втрачати свої смакові та якісні властивості.

Радимо тримати її в закритій шафці, куди не потрапляють сонячні промені.

Горіхи

Горіхи часто зберігають у банках, які хочеться поставити на видне місце. Проте сонячне підвіконня для них - невдалий варіант.

Через високий вміст жирів горіхи чутливі до тепла, світла та контакту з повітрям. За таких умов вони швидше втрачають свіжість і можуть набути неприємного прогірклого присмаку.

Тому запас горіхів краще тримати в герметичній упаковці у прохолодному темному місці.

Спеції

Красиві баночки зі спеціями біля вікна можуть виглядати дуже ефектно. Але з практичного погляду краще переставити їх у шафу.

Сонячне світло поступово руйнує частину ароматичних речовин. Через це спеції втрачають запах і стають менш насиченими.

Особливо шкода дорогих прянощів, які купують саме заради яскравого аромату.

Чай

Прозора банка з чаєм на підвіконні може виглядати красиво, але чай теж не любить сонячного світла.

Тепло, світло та волога можуть негативно впливати на його аромат. Якщо пачка або банка стоїть біля вікна, чай поступово може стати менш запашним.

Радимо зберігати його в щільно закритій ємності у сухій темній шафі.

Картопля

Ось тут вже не просто питання смаку.

Картоплю не варто залишати на сонячному підвіконні, тому що під дією світла бульби можуть зеленіти. Саме в зелених ділянках підвищується рівень глікоалкалоїдів, зокрема соланіну - а ця речовина вкрай токсична для людини.

З огляду на це, картоплю традиційно зберігають у темному, прохолодному та добре провітрюваному місці.

Парфуми

Пляшечки з парфумами часто виставляють на підвіконня, адже там вони виглядають як частина декору. Але красиве місце не означає правильне.

Пряме сонячне світло та нагрівання можуть поступово змінювати аромат парфумів. Деякі компоненти стають менш стабільними, і з часом запах може відрізнятися від початкового.

Тому флакон краще тримати у темному місці зі стабільною температурою.

Косметика

Креми, сироватки та інші косметичні засоби теж не варто перетворювати на прикрасу підвіконня.

Постійне нагрівання та сонячне світло можуть впливати на стабільність окремих компонентів косметики. Особливо це стосується засобів із активними речовинами.

Тому косметику краще зберігати відповідно до рекомендацій на упаковці, подалі від прямого сонця.

Ліки

Це один із найважливіших пунктів у списку.

Навіть якщо на підвіконні прохолодно, в сонячний день температура біля скла може суттєво підвищуватися. Для деяких препаратів тепло, світло та вологість можуть бути небажаними.

Саме тому ліки краще зберігати там, де це передбачено інструкцією, зазвичай у сухому місці, захищеному від світла, за рекомендованої температури.

А якщо конкретному препарату потрібен холодильник, підвіконня точно не може його замінити.

Фотографії

А ось тут справа не в тому, що фотографія "зіпсується" за один день.

Якщо старі світлини роками лежать під прямими сонячними променями, кольори поступово можуть тьмяніти. Папір також може жовтіти, а зображення - втрачати первинну насиченість.

Тому сімейні фотографії, листівки та інші пам'ятні паперові речі краще зберігати подалі від прямого сонця.

Що можна залишати на підвіконні?

Саме підвіконня не є небезпечним місцем саме по собі. Проблема, насправді, у прямому сонячному світлі, нагріванні та перепадах температури.

Тому перед тим, як залишити там будь-яку річ, варто подумати, чи не боїться вона тепла та ультрафіолету.

А красиві банки, парфуми й косметику краще переставити туди, де вони не стоятимуть під сонцем. Так вони довше збережуть свої властивості, а підвіконня можна залишити для речей, яким такі умови не шкодять.