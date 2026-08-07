Мурахи зникнуть з городу без "хімії": 5 простих способів, які справді працюють

Мурахи на городі лише здаються нешкідливими. Насправді вони можуть пошкоджувати врожай, переносити попелицю та навіть пригнічувати ріст рослин. На щастя, позбутися небажаних комах можна й без агресивної хімії - за допомогою простих засобів .

Styler зібрав дієві народні способи боротьби з мурахами, які допоможуть захистити грядки та сад.

Чому мурахи можуть бути небезпечними

Попри те, що мурахи виконують важливу роль у природі - розпушують ґрунт, знищують деяких шкідників і беруть участь у природних процесах, на городі вони нерідко стають проблемою.

Найбільша небезпека полягає в тому, що мурахи "розводять" попелицю, адже живляться її солодкими виділеннями. Через це колонії попелиці швидко поширюються на овочеві культури, плодові дерева та кущі.

Крім того, великі мурашники біля коріння можуть заважати нормальному розвитку рослин, а самі комахи пошкоджують полуницю, моркву, гарбуз, квіти та інші культури.

Сода з цукром

Звичайна харчова сода допомагає боротися з мурахами завдяки своїм властивостям.

Щоб приготувати приманку, змішайте:

½ столової ложки соди

½ столової ложки цукрової пудри

близько 2 столових ложок води.

Отриману суміш налийте у невеликі кришечки або пласкі ємності та розставте біля мурашиних стежок і місць, де комах найбільше.

Борна кислота

Цей спосіб вважається одним із найефективніших. Для приготування розчину знадобляться:

5 г борної кислоти

склянка гарячої води

2 столові ложки меду або цукру

ще близько 1 літра води.

Якщо знайшли мурашник, полийте його ввечері, коли комахи повертаються до гнізда. Якщо ні - розлийте суміш у невеликі ємності та залиште біля стежок.

Важливо: борну кислоту слід використовувати обережно, особливо якщо на ділянці є маленькі діти або домашні тварини.

Марганцівка

Розчин марганцівки також допомагає скоротити кількість комах.

Спочатку приготуйте концентрований рожевий розчин у 1 літрі води, а потім розведіть його приблизно у 10 літрах води. Отриманою рідиною полийте мурашники та місця найбільшого скупчення комах.

Нашатирний спирт

Ще один популярний спосіб - розчин нашатирного спирту.

Для цього приблизно 10 мл нашатирю розчиніть у 8-10 літрах води та полийте землю навколо грядок. Такий розчин допомагає відлякувати мурах, а також може стати додатковим джерелом азоту для рослин.

Водночас не варто використовувати його занадто часто, щоб не нашкодити ґрунту.

Оцет

Мурахи не люблять різких запахів, тому оцет також може допомогти.

Для обприскування рослин достатньо розвести 1 столову ложку столового оцту в 1 літрі води. Якщо використовуєте оцтову есенцію, її потрібно розводити значно сильніше - приблизно 1 столову ложку на 10 літрів води.

Обробку можна повторювати кілька разів до зникнення комах.

Що ще допоможе позбутися мурах

Окрім народних засобів, варто усунути причини, через які мурахи оселяються на ділянці:

регулярно знищуйте попелицю на рослинах

прибирайте залишки солодких плодів і ягід

не допускайте заростання бур'янами

своєчасно розпушуйте ґрунт біля грядок.

Комплексний підхід допоможе надовго зменшити кількість мурах і захистити майбутній урожай без використання агресивних хімічних препаратів.