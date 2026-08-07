Чому у вас ростуть рахунки за світло: несподівані прилади, які непомітно "з'їдають" ваші гроші

Не всі великі рахунки за електроенергію означають, що ви стали більше користуватися технікою. Часто причина набагато банальніша - вдома працюють прилади, які ми давно перестали помічати. Деякі з них споживають електроенергію навіть тоді, коли здається, що вони вимкнені.

Styler повідомляє, які пристрої найчастіше стають причиною несподівано високих рахунків за світло та як цього уникнути.

Головні "тихі" споживачі, які "їдять" найбільше

Існує розповсюджена думка про те, що після натискання кнопки на пульті телевізор перестає витрачати електроенергію. Насправді ж більшість сучасних моделей переходять у режим очікування. У такому стані вони продовжують живити індикатори, чекати сигналу від пульта та підтримувати окремі функції.

Здається, що в такому випадку споживання буде незначним. Однак це не так. Якщо вдома є телевізор, ігрова приставка, саундбар, роутер, кілька зарядних пристроїв і ще кілька гаджетів, які цілодобово залишаються в розетках, за рік набігає відчутна сума.

Особливо це стосується старих зарядних пристроїв. Навіть без телефона вони можуть продовжувати "забирати" невелику кількість електроенергії.

Ще один непомітний "мешканець" квартири - телевізійні приставки. Деякі моделі майже не переходять у режим сну, щоб швидше запускатися або автоматично оновлювати програмне забезпечення.

Менш очевидні "ненажери"

Коли говорять про великі витрати електроенергії, зазвичай згадують бойлер, кондиціонер чи електрообігрівач. Але є техніка, яка працює майже непомітно.

Наприклад, холодильник. Якщо він стоїть біля батареї, духовки або під прямими сонячними променями, компресору доводиться працювати довше. Так само впливає товстий шар льоду в морозильній камері або брудні вентиляційні решітки.

Не менше електроенергії може витрачати й старий електрочайник із великим шаром накипу. Через нього вода нагрівається повільніше, а отже пристрій довше працює.

Несподіваною причиною більших рахунків іноді стає пральна машина. Якщо регулярно прати при температурі 60-90 градусів, електроенергії витрачається значно більше, ніж під час сучасних програм на 30-40 градусів. Для більшості повсякденних речей цього цілком достатньо.

Ще одна звичка, яка обходиться дорого, - запускати посудомийну чи пральну машину напівпорожніми. Електроенергії вони споживають майже стільки ж, як і при повному завантаженні.

Прилад увімкнений в розетку непомітно "з'їдає" ваші кошти (фото: magnific.com)

Що реально допоможе зменшити платіжку

Найефективніше правило - не залишати техніку в режимі очікування без потреби. Якщо телевізор, приставка чи мікрохвильова піч не використовуються тривалий час, краще повністю вимикати їх із розетки або через мережевий фільтр із кнопкою.

Також варто періодично перевіряти холодильник, очищати його від пилу, не ставити всередину гарячу їжу та стежити, щоб дверцята щільно закривалися.

Корисно переглянути й свої побутові звички. Кип'ятити лише потрібну кількість води, прати при нижчих температурах, запускати техніку тільки при повному завантаженні та не залишати зарядні пристрої в розетках після використання.

Окрему увагу варто звернути на старі електроприлади. Якщо техніці понад 10-15 років, вона може споживати набагато більше електроенергії, ніж сучасні моделі з високим класом енергоефективності. Інколи заміна одного такого приладу дає більший ефект, ніж десятки дрібних способів економії.

У результаті найбільшу різницю в рахунках зазвичай робить не одна велика зміна, а сукупність невеликих звичок. Саме вони непомітно накопичуються - так само, як і зайві кіловати у щомісячній платіжці.