На цій картинці є щось зайве: знайди за 20 секунд і дізнайся, наскільки ти уважний

Тест на уважність не лише цікаві, а ще й корисні. Поки ви шукаєте приховану деталь, мозок активно тренує концентрацію, вчиться відфільтровувати зайве і помічати те, на що зазвичай не звертає уваги. Саме тому такі завдання так затягують і так тішать, коли відповідь нарешті знайдена.

Що треба зробити

На картинці нижче ви бачите звичайну затишну кухню. Чайник, плита, квіти на підвіконні. Але десь у цій кімнаті захований предмет якому тут точно не місце. Знайдіть його і не підглядайте одразу вниз.

Тест на уважність (зображення згенеровано ШІ)

Якщо знайшов зайвий предмет за 20 секунд

Вітаємо, твоє око працює так, ніби воно найточніший сканер. Ти не просто дивишся на картинку, ти її читаєш. Такі люди рідко потрапляють у незручні ситуації бо помічають підказки задовго до того як щось йде не так. Детективи, редактори і хірурги - це якраз твій тип.

Шукав довше або не знайшов

Нічого страшного, твій мозок просто налаштований інакше. Ти бачиш картину загалом, а не окремі пікселі. Це означає що ти чудово орієнтуєшся в складних ситуаціях де треба швидко зрозуміти суть, просто дрібниці іноді вислизають. І це нормально.

Якщо не можеш знайти

Підказка: зайвий предмет сидить на підвіконні.

Правильна відповідь (зображення згенеровано ШІ)

Збігся результат? Перешли подрузі просто зараз і подивись хто з вас уважніший.