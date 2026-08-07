Кому усміхнеться доля 7 серпня: карти Таро дали підказки для всіх знаків Зодіаку

Астрологи склали прогноз на 7 серпня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Вони можуть підказати, кому варто діяти активніше, а кому - нарешті прислухатися до себе і відпочити.
Styler розповідає, що означають ці карти та на що варто звернути особливу увагу.
Овен
Карта Таро: Сімка Кубків
Перед вами може відкритися одразу кілька можливостей, але не всі вони виявляться такими привабливими, як здаються на перший погляд. Не поспішайте з вибором і перевіряйте факти, щоб не піддатися ілюзіям.
Телець
Карта Таро: Королева Кубків
Цей день сприятиме щирим розмовам і зміцненню стосунків із близькими. Довіртеся своїй інтуїції - вона допоможе знайти правильне рішення навіть у непростій ситуації.
Близнюки
Карта Таро: Двійка Мечів
Ви можете опинитися перед непростим вибором або відкладати важливе рішення. Карта радить не заплющувати очі на проблему - чесна розмова із собою допоможе знайти вихід.
Рак
Карта Таро: Трійка Жезлів
Перед вами відкриваються нові перспективи, тому не бійтеся будувати сміливі плани. Навіть невеликий крок сьогодні може стати початком великого успіху.
Лев
Карта Таро: Зірка
Карта обіцяє натхнення, надію та приємні зміни. Це гарний день, щоб повірити у власні сили й зробити крок назустріч давній мрії.
Діва
Карта Таро: Десятка Кубків
На перший план вийдуть сімейні справи, підтримка рідних і теплі емоції. День ідеально підходить для зустрічей із близькими та створення затишної атмосфери.
Терези
Карта Таро: Світ
Ви можете успішно завершити важливу справу або отримати заслужене визнання. Карта також символізує новий етап, який відкриє перед вами цікаві можливості.
Скорпіон
Карта Таро: Король Жезлів
Сьогодні ви будете сповнені енергії та рішучості. Не бійтеся брати на себе відповідальність - саме впевненість у власних силах допоможе досягти бажаного.
Стрілець
Карта Таро: Імператриця
День принесе відчуття гармонії, творчого піднесення та достатку. Приділіть увагу собі, своїм близьким або справі, яка надихає, - це дасть чудові результати.
Козоріг
Карта Таро: Король Кубків
Емоційна стриманість стане вашою головною перевагою. Навіть якщо ситуація буде напруженою, спокій і мудрість допоможуть знайти правильний вихід.
Водолій
Карта Таро: Верховна Жриця
Не поспішайте ділитися своїми планами з усіма навколо. Карта радить більше довіряти внутрішньому голосу, адже саме інтуїція сьогодні стане вашим найкращим порадником.
Риби
Карта Таро: Четвірка Мечів
Організму потрібен перепочинок, тому не перевантажуйте себе справами. День сприятиме відновленню сил, спокійним роздумам і турботі про власне самопочуття.
Раніше Styler розповідав, які знаки Зодіаку майстерно приховують правду.