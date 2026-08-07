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Гороскопи 07 серпня 2026 · 06:02

Кому усміхнеться доля 7 серпня: карти Таро дали підказки для всіх знаків Зодіаку

Комусь варто чекати на приємні новини, а комусь - прислухатися до інтуїції
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кому усміхнеться доля 7 серпня: карти Таро дали підказки для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 7 серпня за картами Таро (фото: Magnific)

Астрологи склали прогноз на 7 серпня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Вони можуть підказати, кому варто діяти активніше, а кому - нарешті прислухатися до себе і відпочити.

Styler розповідає, що означають ці карти та на що варто звернути особливу увагу.

Овен

Карта Таро: Сімка Кубків

Перед вами може відкритися одразу кілька можливостей, але не всі вони виявляться такими привабливими, як здаються на перший погляд. Не поспішайте з вибором і перевіряйте факти, щоб не піддатися ілюзіям.

Телець

Карта Таро: Королева Кубків

Цей день сприятиме щирим розмовам і зміцненню стосунків із близькими. Довіртеся своїй інтуїції - вона допоможе знайти правильне рішення навіть у непростій ситуації.

Близнюки

Карта Таро: Двійка Мечів

Ви можете опинитися перед непростим вибором або відкладати важливе рішення. Карта радить не заплющувати очі на проблему - чесна розмова із собою допоможе знайти вихід.

Рак

Карта Таро: Трійка Жезлів

Перед вами відкриваються нові перспективи, тому не бійтеся будувати сміливі плани. Навіть невеликий крок сьогодні може стати початком великого успіху.

Лев

Карта Таро: Зірка

Карта обіцяє натхнення, надію та приємні зміни. Це гарний день, щоб повірити у власні сили й зробити крок назустріч давній мрії.

Діва

Карта Таро: Десятка Кубків

На перший план вийдуть сімейні справи, підтримка рідних і теплі емоції. День ідеально підходить для зустрічей із близькими та створення затишної атмосфери.

Терези

Карта Таро: Світ

Ви можете успішно завершити важливу справу або отримати заслужене визнання. Карта також символізує новий етап, який відкриє перед вами цікаві можливості.

Скорпіон

Карта Таро: Король Жезлів

Сьогодні ви будете сповнені енергії та рішучості. Не бійтеся брати на себе відповідальність - саме впевненість у власних силах допоможе досягти бажаного.

Стрілець

Карта Таро: Імператриця

День принесе відчуття гармонії, творчого піднесення та достатку. Приділіть увагу собі, своїм близьким або справі, яка надихає, - це дасть чудові результати.

Козоріг

Карта Таро: Король Кубків

Емоційна стриманість стане вашою головною перевагою. Навіть якщо ситуація буде напруженою, спокій і мудрість допоможуть знайти правильний вихід.

Водолій

Карта Таро: Верховна Жриця

Не поспішайте ділитися своїми планами з усіма навколо. Карта радить більше довіряти внутрішньому голосу, адже саме інтуїція сьогодні стане вашим найкращим порадником.

Риби

Карта Таро: Четвірка Мечів

Організму потрібен перепочинок, тому не перевантажуйте себе справами. День сприятиме відновленню сил, спокійним роздумам і турботі про власне самопочуття.

Раніше Styler розповідав, які знаки Зодіаку майстерно приховують правду.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Астрологія
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