Пекельна поїздка скасовується: як вижити в потязі без кондиціонера у сильну спеку

Літні подорожі залізницею часто перетворюються на справжнє випробування, особливо якщо вам дістався вагон без системи клімат-контролю. Спека , задуха та відсутність свіжого повітря можуть зіпсувати враження від поїздки ще на самому початку.

У матеріалі Styler дізнайтесь про дієві способи, які допоможуть комфортно пережити навіть найгарячішу мандрівку без шкоди для здоров'я.

Портативний вентилятор на батарейках

Головна річ для літніх поїздок у потязі, про яку багато хто забуває, це компактний портативний вентилятор на батарейках або акумуляторах. Цей невеликий гаджет не займає багато місця в сумці, але здатний створити ваш персональний оазис прохолоди.

Якщо повітря у вагоні стоїть на місці, направте потік від вентилятора на обличчя та зону декольте, щоб миттєво полегшити дихання. Найкраще обирати моделі з можливістю підзарядки від павербанка або мати запасний комплект батарейок, щоб пристрій працював усю дорогу.

Вологі компреси та точки пульсу

Коли спека стає нестерпною, на допомогу прийде звичайна прохолодна вода. Візьміть із собою чистий носовичок або невеликий рушничок, змочіть його водою і прикладіть до потилиці, шиї, ліктів або зап'ясть.

Саме у цих місцях проходять великі кровоносні судини, тому локальне охолодження точок пульсу швидко знижує загальну температуру тіла. Також чудово працює термальна вода у вигляді спрею, якою варто періодично освіжати обличчя та руки.

Правильний питний режим

Категорично уникайте солодких газованих напоїв, кави та міцного чаю в дорозі, адже вони лише посилюють зневоднення організму та створюють зайве навантаження на серце.

Ваш найкращий вибір це звичайна негазована вода кімнатної температури. Для кращого освіжаючого ефекту додайте в пляшку кілька скибочок лимона, огірка або листочки свіжої м'яти. Пити потрібно невеликими ковтками кожні 15-20 хвилин.

Дихаючий одяг та взуття

Синтетичні тканини у задушливому потязі суворо заборонені. Одягайте в дорогу максимально вільні речі з натуральної бавовни, мусліну або льону. Вони дозволяють шкірі дихати і не затримують вологу.

Взуття також має бути легким і відкритим. Обов'язково зніміть закриті кросівки та перевзуйтеся у зручні капці, щоб ваші стопи відпочивали та не перегрівалися.