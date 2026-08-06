Тихе розлучення: 8 ознак, що людина вас уже кинула, хоча ще поруч

Останнім часом усе частіше можна почути про " тихе розлучення ". І ні, це не про штамп у паспорті, це коли люди офіційно залишаються парою, живуть під одним дахом, разом їздять у гості й навіть викладають спільні фотки. Але емоційно вони вже давно розійшлися.

Чому так відбувається і які ознаки кажуть про "тихе розлучення", ексклюзивно для Styler розповів лайф-коуч Віталій Курсік.

Просто сказати "я більше не хочу цих стосунків", пояснює експерт - страшно.

"Бо це конфлікт, почуття провини, невідомість. А жити "якось воно буде"- набагато простіше. Принаймні, так здається", - зазначив Курсік.

Ознаки тихого розлучення

Ви перестали ділитися тим, що справді важливо. Новини першими дізнаються друзі, а не партнер.

"Роби, як хочеш". Звучить як свобода. Але насправді часто це означає: "Мені байдуже".

Зникає цікавість. Як минув день? Що тебе турбує? Як ти почуваєшся? Ці питання просто випаровуються.

Конфліктів майже немає. І це не завжди добре. Бо іноді люди перестають сваритися не через гармонію, а тому, що вже не бачать сенсу.

Близькість стає випадковістю. Обійми, дотики, навіть просте бажання сісти поруч поступово зникають.

Майбутнє більше не звучить як "ми". Частіше : "я планую", "я хочу", "я думаю".

Один із партнерів перестає вкладатися у стосунки. Навіщо щось покращувати, якщо внутрішньо він уже пішов?

Ви починаєте почуватися самотньо поруч із людиною.

Але, наголошує Віталій, є одна важлива річ. Одна чи навіть кілька таких ознак ще не означають, що кохання закінчилося.

"У кожної пари бувають складні періоди: стрес, втома, народження дітей, проблеми з роботою. Іноді люди просто настільки виснажені, що сил вистачає лише на те, щоб дожити до вечора", - пояснює коуч.

"Проблема починається тоді, коли цей стан стає новою нормою. Коли мовчання триває місяцями, а відстань між вами збільшується щодня", - додає він.

За словами Курсіка, найгірше в "тихому розлученні" те, що воно майже ніколи не стається за один день. Воно складається з десятків маленьких "потім поговоримо", "не зараз", "та вже байдуже".

"І якщо вам здається, що у ваших стосунках стало занадто тихо, можливо, настав час не мовчати, а почати одну чесну розмову. Іноді вона рятує стосунки. А іноді - хоча б допомагає чесно поставити в них крапку", - резюмував експерт.