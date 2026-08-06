Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага змінилася

Тіло людини не залишається однаковим усе життя. Вага може змінюватися через різні обставини - сезон, спосіб життя, стрес, подорожі або просто природні процеси. І це не означає, що потрібно купувати новий гардероб щоразу, коли улюблені джинси стали сидіти трохи інакше.

Styler з посиланням на поради відомої американської фешн-блогерки Тані Стівенс, розповідає, які речі варто мати у шафі, щоб одяг завжди залишався зручним, стильним і не залежав від кількох сантиметрів у талії.

Еластична талія та вільний крій - речі, які дають свободу рухів

Одним із найпрактичніших рішень є штани з еластичним поясом, зав'язками або регульованою посадкою. Вони не створюють дискомфорту, але при цьому можуть виглядати сучасно та акуратно.

Особливо добре працюють моделі з високою посадкою та широкими штанинами. Вони не перетискають тіло, легко поєднуються з сорочками, футболками чи светрами та підходять як для щоденних справ, так і для подорожей.

Моделі з високою посадкою та широкими штанинами (фото: pinterest)

Ще один вдалий варіант - штани прямого або широкого крою з м'яких тканин.

Вони не обмежують рухів і довше залишаються актуальними, ніж надто обтислі моделі.

Штани широкого крою гарно виглядають на будь-якій фігурі (фото: pinterest)

Довші топи та туніки - комфорт без втрати стилю

Коли тіло трохи змінюється, багато хто автоматично обирає великий одяг. Але оверсайз не завжди є найкращим рішенням.

Стилісти радять звернути увагу на подовжені сорочки, легкі блузки, туніки та топи вільного крою. Вони створюють розслаблений силует, але не роблять образ безформним.

Довгі топи гарно підкреслююь фігуру (фото: pinterest)

Головне правило - річ повинна добре сидіти в плечах. Навіть вільний верх виглядатиме стильно, якщо правильно підібрана довжина рукавів і лінія плеча.

Такі речі легко комбінувати з джинсами, легінсами чи класичними брюками, створюючи комфортний повсякденний образ.

Сукні та спідниці, які не залежать від розміру талії

Один із найзручніших варіантів на періоди, коли вага змінюється, - сукні вільного силуету.

Сукні-сорочки, моделі А-силуету, багатоярусні сукні та легкі кафтани не потребують ідеальної посадки в області талії. Вони виглядають жіночно, але залишають тілу достатньо простору.

Також варто звернути увагу на спідниці максі з еластичним поясом. Їх можна носити кілька сезонів поспіль, змінюючи лише верхню частину образу.

Широкі спідниці додають образу невагомості (фото: pinterest)

Щоб силует виглядав гармонійно, об'ємний низ краще поєднувати з більш структурованим верхом - наприклад, заправленою футболкою, сорочкою або светром по фігурі.

Речі, які потрібно мати у шафі завжди

Експерти зі стилю радять створити гардероб не лише під конкретну цифру на вагах, а під реальне життя.

Серед універсальних речей, які допомагають почуватися впевнено:

штани з еластичною або регульованою талією,

сукні вільного крою,

сорочки, які можна носити навипуск або заправленими,

спідниці з м'якою посадкою,

речі з тканин, які красиво драпіруються, а не обтягують тіло.

Зручний та ефектний "лук", який підійде кожній модниці (фото: pinterest)

Такий підхід дозволяє не купувати кілька гардеробів різних розмірів і не чекати "кращого моменту", щоб носити улюблені речі.

Одяг має підлаштовуватися під людину, а не навпаки. Найкращий гардероб - той, у якому комфортно сьогодні.

А яка ваша улюблена універсальна річ у гардеробі?