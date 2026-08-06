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Тренди 06 серпня 2026 · 14:58

Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага змінилася

Не потрібно повністю оновлювати гардероб - достатньо просто правильно підібрати фасони
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага змінилася

Правильний одяг допомагає почуватися комфортно за будь-яких змін фігури (колаж: Styler)

Тіло людини не залишається однаковим усе життя. Вага може змінюватися через різні обставини - сезон, спосіб життя, стрес, подорожі або просто природні процеси. І це не означає, що потрібно купувати новий гардероб щоразу, коли улюблені джинси стали сидіти трохи інакше.

Styler з посиланням на поради відомої американської фешн-блогерки Тані Стівенс, розповідає, які речі варто мати у шафі, щоб одяг завжди залишався зручним, стильним і не залежав від кількох сантиметрів у талії.

Еластична талія та вільний крій - речі, які дають свободу рухів

Одним із найпрактичніших рішень є штани з еластичним поясом, зав'язками або регульованою посадкою. Вони не створюють дискомфорту, але при цьому можуть виглядати сучасно та акуратно.

Особливо добре працюють моделі з високою посадкою та широкими штанинами. Вони не перетискають тіло, легко поєднуються з сорочками, футболками чи светрами та підходять як для щоденних справ, так і для подорожей.

Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага зміниласяМоделі з високою посадкою та широкими штанинами (фото: pinterest)

Ще один вдалий варіант - штани прямого або широкого крою з м'яких тканин.

Вони не обмежують рухів і довше залишаються актуальними, ніж надто обтислі моделі.

Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага зміниласяШтани широкого крою гарно виглядають на будь-якій фігурі (фото: pinterest)

Довші топи та туніки - комфорт без втрати стилю

Коли тіло трохи змінюється, багато хто автоматично обирає великий одяг. Але оверсайз не завжди є найкращим рішенням.

Стилісти радять звернути увагу на подовжені сорочки, легкі блузки, туніки та топи вільного крою. Вони створюють розслаблений силует, але не роблять образ безформним.

Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага зміниласяДовгі топи гарно підкреслююь фігуру (фото: pinterest)

Головне правило - річ повинна добре сидіти в плечах. Навіть вільний верх виглядатиме стильно, якщо правильно підібрана довжина рукавів і лінія плеча.
Такі речі легко комбінувати з джинсами, легінсами чи класичними брюками, створюючи комфортний повсякденний образ.

Сукні та спідниці, які не залежать від розміру талії

Один із найзручніших варіантів на періоди, коли вага змінюється, - сукні вільного силуету.

Сукні-сорочки, моделі А-силуету, багатоярусні сукні та легкі кафтани не потребують ідеальної посадки в області талії. Вони виглядають жіночно, але залишають тілу достатньо простору.

Також варто звернути увагу на спідниці максі з еластичним поясом. Їх можна носити кілька сезонів поспіль, змінюючи лише верхню частину образу.

Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага зміниласяШирокі спідниці додають образу невагомості (фото: pinterest)

Щоб силует виглядав гармонійно, об'ємний низ краще поєднувати з більш структурованим верхом - наприклад, заправленою футболкою, сорочкою або светром по фігурі.

Речі, які потрібно мати у шафі завжди

Експерти зі стилю радять створити гардероб не лише під конкретну цифру на вагах, а під реальне життя.

Серед універсальних речей, які допомагають почуватися впевнено:

  • штани з еластичною або регульованою талією,
  • сукні вільного крою,
  • сорочки, які можна носити навипуск або заправленими,
  • спідниці з м'якою посадкою,
  • речі з тканин, які красиво драпіруються, а не обтягують тіло.

Не поспішайте викидати одяг: 7 речей, які врятують вас, якщо вага зміниласяЗручний та ефектний "лук", який підійде кожній модниці (фото: pinterest)

Такий підхід дозволяє не купувати кілька гардеробів різних розмірів і не чекати "кращого моменту", щоб носити улюблені речі.

Одяг має підлаштовуватися під людину, а не навпаки. Найкращий гардероб - той, у якому комфортно сьогодні.

А яка ваша улюблена універсальна річ у гардеробі?

Нагадаємо, як раніше Styler розповідав про 5 речей у гардеробі, які "кричать" про несмак.

До того ж ми ділилися цікавими секретами працівників "секондів".

Теги: Модні тренди Штани
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