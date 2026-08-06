Не спешите выбрасывать одежду: 7 вещей, которые спасут вас, если вес поменялся

Тело человека не остается одинаковым всю жизнь. Вес может меняться из-за разных обстоятельств - сезон, образ жизни, стресс, путешествия или просто естественные процессы. И это не значит, что нужно покупать новый гардероб всякий раз, когда любимые джинсы стали сидеть несколько иначе.
Styler со ссылкой на советы известной американской фэшн-блогерки Тани Стивенс, рассказывает, какие вещи стоит иметь в шкафу, чтобы одежда всегда оставалась удобной, стильной и не зависела от нескольких сантиметров в талии.
Эластичная талия и свободный крой - вещи, которые дают свободу движений
Одним из самых практичных решений являются брюки с эластичным поясом, завязками или регулируемой посадкой. Они не создают дискомфорта, но при этом могут выглядеть современно и аккуратно.
Особенно хорошо работают модели с высокой посадкой и широкими штанинами. Они не пережимают тело, легко сочетаются с рубашками, футболками или свитерами и подходят как для повседневных дел, так и для путешествий.
Модели с высокой посадкой и широкими штанинами (фото: pinterest)
Еще один удачный вариант - брюки прямого или широкого кроя из мягких тканей.
Они не ограничивают движений и дольше остаются более актуальными, чем слишком обжатые модели.
Брюки широкого кроя красиво смотрятся на любой фигуре (фото: pinterest)
Более длинные топы и туники - комфорт без потери стиля
Когда тело немного меняется, многие автоматически выбирают большую одежду. Но оверсайз не всегда лучшее решение.
Стилисты советуют обратить внимание на удлиненные рубашки, легкие блузки, туники и топы свободного кроя. Они создают расслабленный силуэт, но не делают образа бесформенным.
Длинные топы хорошо подчеркивают фигуру (фото: pinterest)
Главное правило - вещь должна хорошо сидеть в плечах. Даже свободный верх будет смотреться стильно, если правильно подобрана длина рукавов и линия плеча.
Такие вещи легко сочетать с джинсами, леггинсами или классическими брюками, создавая комфортный повседневный образ.
Платья и юбки, не зависящие от размера талии
Один из самых удобных вариантов на периоды, когда вес изменяется - платья свободного силуэта.
Платья-рубашки, модели А-силуэта, многоярусные платья и легкие кафтаны не нуждаются в идеальной посадке в области талии. Они смотрятся женственно, но оставляют телу достаточно просторного.
Также следует обратить внимание на юбки макси с эластичным поясом. Их можно носить несколько сезонов подряд, меняя только верхнюю часть образа.
Широкие юбки придают образу невесомости (pinterest).
Чтобы силуэт выглядел гармонично, объемный низ лучше сочетать с более структурированным верхом - например заправленной футболкой, рубашкой или свитером по фигуре.
Вещи, которые нужно иметь в шкафу всегда
Эксперты по стилю советуют создать гардероб не только под конкретную цифру на весах, но и под реальную жизнь.
Среди универсальных вещей, которые помогают чувствовать себя уверенно:
- штаны с эластичной или регулируемой талией,
- платья свободного кроя,
- рубашки, которые можно носить на выпуск или заправленными,
- юбки с мягкой посадкой,
- вещи из тканей, которые красиво драпируются, а не обтягивают тело.
Удобная и эффектная "лук", которая подойдет каждой моднице (фото: pinterest)
Такой подход позволяет не покупать несколько гардеробов разных размеров и не ждать "лучшего момента", чтобы носить любимые вещи.
Одежда должна подстраиваться под человека, а не наоборот. Лучший гардероб - тот, в котором комфортно сегодня.
А какая ваша любимая универсальная вещь в гардеробе?
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