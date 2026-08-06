Не спешите выбрасывать одежду: 7 вещей, которые спасут вас, если вес поменялся

Тело человека не остается одинаковым всю жизнь. Вес может меняться из-за разных обстоятельств - сезон, образ жизни, стресс, путешествия или просто естественные процессы. И это не значит, что нужно покупать новый гардероб всякий раз, когда любимые джинсы стали сидеть несколько иначе.

Styler со ссылкой на советы известной американской фэшн-блогерки Тани Стивенс, рассказывает, какие вещи стоит иметь в шкафу, чтобы одежда всегда оставалась удобной, стильной и не зависела от нескольких сантиметров в талии.

Эластичная талия и свободный крой - вещи, которые дают свободу движений

Одним из самых практичных решений являются брюки с эластичным поясом, завязками или регулируемой посадкой. Они не создают дискомфорта, но при этом могут выглядеть современно и аккуратно.

Особенно хорошо работают модели с высокой посадкой и широкими штанинами. Они не пережимают тело, легко сочетаются с рубашками, футболками или свитерами и подходят как для повседневных дел, так и для путешествий.

Модели с высокой посадкой и широкими штанинами (фото: pinterest)

Еще один удачный вариант - брюки прямого или широкого кроя из мягких тканей.

Они не ограничивают движений и дольше остаются более актуальными, чем слишком обжатые модели.

Брюки широкого кроя красиво смотрятся на любой фигуре (фото: pinterest)

Более длинные топы и туники - комфорт без потери стиля

Когда тело немного меняется, многие автоматически выбирают большую одежду. Но оверсайз не всегда лучшее решение.

Стилисты советуют обратить внимание на удлиненные рубашки, легкие блузки, туники и топы свободного кроя. Они создают расслабленный силуэт, но не делают образа бесформенным.

Длинные топы хорошо подчеркивают фигуру (фото: pinterest)

Главное правило - вещь должна хорошо сидеть в плечах. Даже свободный верх будет смотреться стильно, если правильно подобрана длина рукавов и линия плеча.

Такие вещи легко сочетать с джинсами, леггинсами или классическими брюками, создавая комфортный повседневный образ.

Платья и юбки, не зависящие от размера талии

Один из самых удобных вариантов на периоды, когда вес изменяется - платья свободного силуэта.

Платья-рубашки, модели А-силуэта, многоярусные платья и легкие кафтаны не нуждаются в идеальной посадке в области талии. Они смотрятся женственно, но оставляют телу достаточно просторного.

Также следует обратить внимание на юбки макси с эластичным поясом. Их можно носить несколько сезонов подряд, меняя только верхнюю часть образа.

Широкие юбки придают образу невесомости (pinterest).

Чтобы силуэт выглядел гармонично, объемный низ лучше сочетать с более структурированным верхом - например заправленной футболкой, рубашкой или свитером по фигуре.

Вещи, которые нужно иметь в шкафу всегда

Эксперты по стилю советуют создать гардероб не только под конкретную цифру на весах, но и под реальную жизнь.

Среди универсальных вещей, которые помогают чувствовать себя уверенно:

штаны с эластичной или регулируемой талией,

платья свободного кроя,

рубашки, которые можно носить на выпуск или заправленными,

юбки с мягкой посадкой,

вещи из тканей, которые красиво драпируются, а не обтягивают тело.

Удобная и эффектная "лук", которая подойдет каждой моднице (фото: pinterest)

Такой подход позволяет не покупать несколько гардеробов разных размеров и не ждать "лучшего момента", чтобы носить любимые вещи.

Одежда должна подстраиваться под человека, а не наоборот. Лучший гардероб - тот, в котором комфортно сегодня.

А какая ваша любимая универсальная вещь в гардеробе?