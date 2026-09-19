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Главная Гороскопы Не все знаки Зодиака поставят точку: Весы и Рак способны простить измену
Гороскопы 19 сентября 2026 · 12:00
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Не все знаки Зодиака поставят точку: Весы и Рак способны простить измену

Для них одна ошибка еще не обязательно означает конец отношений
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не все знаки Зодиака поставят точку: Весы и Рак способны простить измену

Кто из знаков Зодиака может простить измену (фото: Styler)

Измена для многих становится пределом, после которого отношения уже не спасти. В то же время некоторые знаки Зодиака готовы пережить кризис и попытаться восстановить доверие.

Styler рассказывает, кто способен дать любимому человеку второй шанс.

12 место - Скорпион

Скорпиону простить измену сложнее всего, ведь он очень ценит доверие и может надолго запомнить боль от обмана. Даже если чувства остались, вернуть былое доверие будет очень тяжело.

11 место - Лев

Лев воспринимает измену не только как обман, но и как удар по собственному достоинству. Он может выслушать объяснение, но простить человека, сознательно унизившего его доверие, ему непросто.

10 место - Овен

Овен способен резко разорвать отношения, если узнает об измене. Первой реакцией часто становится гнев, и лишь впоследствии он может задуматься, стоит ли партнеру давать второй шанс.

9 место - Козерог

Козерог серьезно относится к верности и договоренностям в отношениях. Если доверие разрушено, он может остаться рядом только при условии, что увидит реальные изменения, а не только извинения.

8 место - Дева

Дева будет долго анализировать причины измены и попытаться понять, что именно пошло не так. Она может простить, но забыть детали ситуации будет гораздо сложнее.

7 место - Телец

Телец очень ценит стабильность и длительные отношения, поэтому не всегда готов сразу все перечеркнуть. Если партнер искренне раскаялся, представитель этого знака может попытаться начать все с чистого листа.

6 место - Водолей

Водолей способен взглянуть на измену достаточно рационально и выслушать позицию партнера. Но если он решит, что доверие уже невозможно восстановить, может уйти без лишних драм.

5 место - Близнецы

Близнецы могут дать второй шанс, особенно, если между партнерами остались сильные чувства. Для них важно услышать честное объяснение и понять, есть ли смысл продолжать эти отношения.

4 место - Стрелец

Стрелец не любит жить прошлым и может попытаться оставить обиду позади. Если партнер признает свою вину и не повторяет ошибки, представитель этого знака может вновь открыться.

3 место - Рыбы

Рыбы очень сильно привязываются к близким людям и могут простить даже серьезную ошибку, если все еще любят. Иногда они дают партнеру еще один шанс в надежде, что отношения удастся спасти.

2 место - Весы

Весы не любят резких разрывов и часто пытаются найти компромисс даже после серьезного кризиса. Они могут простить измену, если видят искреннее раскаяние и готовность обоих партнеров возобновлять отношения.

1 место - Рак

Рак больше всех знаков склонен давать любимому человеку второй шанс, особенно если между ними есть сильная эмоциональная связь. Он может долго переживать измену, но любовь, общие воспоминания и желание сохранить семью иногда перевешивают обиду.

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Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
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