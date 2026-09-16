Что стоит за именем Соломия: древняя история, значение и современная популярность

Соломия - имя, которое сложно спутать с другим. Оно звучит нежно, но в то же время носит выразительный характер и давнюю историю. Сегодня это не просто традиционное украинское имя - оно снова стало одним из популярных выборов молодых родителей.

Styler рассказывает, откуда происходит "Соломия", что означает и какие черты характера традиционно приписывают его носителям.

Характеристика и происхождение

Имя Соломия имеет древнееврейское происхождение. В словаре-справочнике "Власні імена людей", составленном Ларисой Скрипник и Ниной Дятковской в Институте языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, оно представлено вместе с вариантом Саломея и связано со значением "мир".

Поэтому символически имя Соломии связывают с миром, спокойствием и гармонией. Именно такая трактовка чаще всего встречается в популярных описаниях имени.

Интересно, что Саломия давно присутствует именно в украинской именной традиции. В упомянутом словаре НАН Украины имя приведено среди употребляемых в Украине собственных имен, а среди известных носительниц отдельно упоминается выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая.

Почему Саломия снова популярна

Имя не осталось только частью исторической традиции. Оно активно вернулось к современному украинскому потреблению.

По данным Министерства юстиции Украины, в первом полугодии 2026 года Соломия вошла в десятку самых популярных женских имен среди новорожденных. Наряду с ней в топе были София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария и Ева.

Особо заметной популярность имени остается на западе Украины. К примеру, Львовское межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что в первом полугодии 2026 года Соломия была второй по популярности среди девичьих имен во Львовской области - после Софии. В Ровенской области она также вошла в список самых частых женских имен.

Какой характер приписывают Соломии

Здесь речь идет именно о традиционных и популярных трактовках имени , а не о научно установленной зависимости характера человека от его имени.

Соломию часто описывают как девушку со спокойной наружной манерой, но сильным внутренним стержнем. Она может не стремиться постоянно быть в центре внимания, но имеет собственное мнение и неохотно отказывается от нее под давлением.

Среди положительных черт носительницы имени называют самостоятельность, ответственность, искренность и настойчивость. Соломии приписывают способность доводить дела до конца и защищать людей, которые ей действительно близки.

Вместе с тем, в традиционных характеристиках есть и менее приятная сторона: Соломия может быть упрямой, чувствительной к критике и долго переживать ситуации, которые другие быстро забывают.

В общении ему часто приписывают избирательность. Такой человек может легко поддерживать знакомства, но по-настоящему доверять только узкому кругу людей.

Соломия в отношениях

В любви имя традиционно связывают с потребностью в стабильности, доверии и искренности. Соломии не приписывают любви к поверхностным романам - для близких отношений ей важно чувствовать эмоциональную безопасность и уважение.

Если он действительно привязывается к человеку, то может быть очень заботливым и преданным. Однако ожидает честности и не любит манипуляций.

Поэтому Соломия может долго присматриваться к человеку перед тем, как полностью ему довериться.

Какие таланты приписывают Соломии

В популярных характеристиках этого имени часто встречается творческая составляющая. Соломии приписывают хороший вкус, любовь к музыке, искусству, красивым вещам и возможность реализовать себя в творческих профессиях.

Как можно ласково называть Соломию

Для этого имени существует немало нежных форм. Среди них: Соля, Солька, Соломийка, Соломиечка, Солюня, Солюшка, Мия.

Но самыми привычными в повседневной речи остаются Соля и Соломийка.

Когда Соломия празднует день ангела

По новому церковному календарю день ангела Соломии приходится на 3 августа. В этот день Православная церковь Украины чтит праведную Соломию-мироносицу.

При этом дата именин может отличаться в зависимости от церковной традиции. В календаре Украинской греко-католической церкви 1 августа упоминается Соломия - мать семи мучеников Маккавеев. Поэтому обладательницы этого имени могут отмечать день ангела в одну из этих дат в соответствии со своей конфессией.