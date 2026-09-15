Это лучше оставить в 2000-х: Андре Тан назвал 3 неудачные модели джинсов

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие фасоны джинсов могут сделать образ устаревшим. Он советует обратить внимание на крой и посадку, особенно если речь идет о вернувшихся в моду трендах с 2000-х.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram рассказывает, какие модели джинсов Тан советует оставить в прошлом и чем их можно заменить в современном гардеробе.

Джинсы скинни

Первыми в списке Андре Тана оказались слишком узкие джинсы скинни. Речь идет именно о моделях, которые плотно облегают ноги по всей длине и практически не оставляют пространства для движения.

Дизайнер советует не держаться за такие джинсы только потому, что они когда-то были любимой частью гардероба. Он в шутку отметил, что если джинсы настолько узкие, что по очертаниям ног можно изучать анатомию, их уже пора отпустить.

При этом скинни не обязательно полностью исчезли из моды, однако их чрезвычайно обтягивающая версия сегодня выглядит менее актуальной. В тренде остаются более свободные силуэты, которые не так сильно подчеркивают ноги.

Джинсы с очень низкой посадкой

Вторая модель, от которой дизайнер советует отказаться, - джинсы с экстремально низкой посадкой, особенно варианты, напоминающие популярные модели середины 2000-х.

Именно низкая посадка в свое время была одним из главных трендов. Однако сегодня чрезмерно низкие джинсы могут выглядеть устаревшими, особенно если их дизайн повторяет эстетику 2007 года.

Андре Тан признает, что мода постоянно возвращает тренды прошлых десятилетий. В то же время, по его словам, не каждая вновь ставшая популярной вещь автоматически должна вернуться в наш гардероб.

Поэтому вместо экстремально низкой посадки более стилистически безопасным выбором могут стать джинсы со средней или высокой посадкой.

Джинсы с огромными дырками

Третий антитренд в списке дизайнера - джинсы с избыточным количеством больших прорезей и очень сильным эффектом потертости.

Если ткани на джинсах остается совсем мало, а большие дыры занимают большую часть изделия, такая одежда может смотреться не стильно, а просто изношенно. Андре Тан сравнил подобные джинсы с "воспоминанием об одежде", намекая на то, что чрезмерный рваный декор уже не выглядит столь актуальным.

В то же время, это не означает, что от рваных джинсов нужно отказаться полностью. Аккуратные потертости или несколько небольших проемов могут оставаться частью повседневного образа. Главное - не переборщить с количеством декора.

Что выбрать вместо этих джинсов

Вместо слишком узких скинни, экстремально низкой посадки и джинсов с огромными дырами, дизайнер советует обращать внимание на более современные силуэты. Универсальным вариантом остаются прямые джинсы, модели свободного кроя и широкие фасоны.

Преимущество таких моделей состоит в том, что их легко вписать в повседневный гардероб. Они хорошо сочетаются как с базовыми футболками, так и с объемными свитерами, жакетами или трендовой обувью.

При этом не стоит воспринимать список антитрендов как строгий запрет. Мода - это прежде всего способ самовыражения, а вещи из прошлых сезонов вполне могут оставаться любимыми. Однако если цель - создать именно современный образ, стоит критически оценить посадку, крой и количество декоративных деталей на джинсах.