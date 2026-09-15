Сытные и хрустящие: простой рецепт горячих бутербродов с курицей и сыром

Горячие бутерброды с куриным филе, яйцом и сыром станут удачным вариантом для сытного завтрака или быстрого перекуса. Приготовить их можно в аэрогриле за 10 минут или в духовке примерно за 20 минут.
Styler со ссылкой на видео в Instagram врача-диетолога, нутрициолога Виктории Радостной рассказывает, как это сделать.
Особенность этого рецепта - в удачном сочетании продуктов с высоким содержанием белка. Основу начинки составляют куриное филе и яйцо, а крем-сыр и сыр делают ее нежной, сочной и аппетитной. Цельнозерновой хлеб добавляет блюду более насыщенной текстуры, а томат - свежести.
Какие ингредиенты понадобятся
Для приготовления двух горячих бутербродов (1 порция) требуется:
- 2 кусочка цельнозернового хлеба
- 100 г вареного куриного филе
- 1 вареное яйцо
- 15 г крем-сыра
- 15 г твердого сыра
- 1 томат
- соль - по вкусу
- специи - по вкусу
- свежая зелень - по желанию.
По желанию к начинке можно добавить любимые специи или свежую зелень - например укроп или петрушку. Они сделают вкус бутербродов еще более выразительным.
Как приготовить горячие бутерброды
Сначала нужно приготовить главные ингредиенты. Куриное филе и яйцо предварительно отварите до готовности и дайте им немного остыть.
Куриное филе и вареное яйцо натрите на терке. Томат мелко нашинкуйте, а твердый сыр натрите. Старайтесь нарезать помидор небольшими кусочками, чтобы начинка не была слишком водянистой.
Переложите подготовленные курицу, яйцо, томат и сыр в миску. Добавьте крем-сыр, после чего посолите и приправьте специями по вкусу. Если любите зелень, самое время добавить ее в смесь.
Тщательно перемешайте все компоненты. В результате должна получиться густая, однородная начинка, которую будет удобно выкладывать на хлеб.
Затем возьмите два кусочка цельнозернового хлеба и равномерно распределите на них приготовленную начинку. Не стоит делать слой слишком тонким - именно щедрая сырно-куриная масса превратит обычный хлеб в сытную горячую закуску.
Аэрогриль или духовка?
При использовании аэрогриля выложите бутерброды в чашу и готовьте приблизительно 10 минут при температуре 180°C.
Для приготовления в духовке разогрейте ее до 180°C, выложите бутерброды на противень и запекайте около 20 минут.
Ориентироваться следует не только на время, но и на вид блюда: сыр должен хорошо расплавиться, а верхушка начинки - стать аппетитной и слегка золотистой.
Готовые бутерброды лучше всего подавать сразу, пока они горячие. Хрустящий хлеб, сочная начинка, расплавленный сыр и нежная курица - сочетание, которое легко может стать одним из любимых вариантов быстрого домашнего завтрака.
Такой рецепт особенно удобен для тех случаев, когда после приготовления основных блюд в холодильнике осталось немного вареной курицы. Вместо того чтобы придумывать сложные способы ее использования, достаточно добавить яйцо, сыр, томат и несколько простых приправ - и в считанные минуты подготовить начинку для горячих бутербродов.
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