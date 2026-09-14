Таро-гороскоп на неделю: кому повезет в деньгах и любви, а кому нужна пауза

Новая неделя, которая началась 14 сентября и продлится до 20 сентября, может принести неожиданные повороты знакам Зодиака . Кому-то стоит действовать смелее, а кому-то взять паузу и переосмыслить планы.

Что обещает Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает Styler со ссылкой на Metro .

Овен

Карта Таро: Туз Монет

На этой неделе перед Овнами могут открыться новые возможности - предложения, приглашения или интересные идеи. Туз Монет советует не откладывать их реализацию: то, что вы начнете сейчас, в будущем может принести весомый результат.

Телец

Карта Таро: Десятка Жезлов

Тельцам карты советуют притормозить и наконец-то позволить себе отдых. Не пытайтесь сделать все сразу - сейчас важно беречь энергию, восстанавливать силы и не изводить себя чувством вины за паузу.

Близнецы

Карта Таро: Звезда

Близнецов может ожидать приятный сюрприз или вознаграждение за усилия, которые они приложили в последнее время. Звезда символизирует исполнение желаний, поэтому стоит внимательно присматриваться к новым шансам - среди них может быть именно тот, которого вы ждали.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Ракам на этой неделе следует быть более открытыми к общению и новым знакомствам. Активная социальная жизнь может принести интересные предложения, полезные контакты и идеи, которые дадут толчок будущим планам.

Лев

Карта Таро: Десятка Кубков

Львам карты советуют обратить особое внимание на любовь и близкие отношения. Тех, кто в паре, могут ждать приятные моменты и важные шаги, а одинокие представители знака могут открыться новым чувством.

Дева

Карта Таро: Двойка Жезлов

Девам пора сделать паузу и взглянуть на свои планы со стороны. Подумайте, что действительно работает, а что уносит силы без результата - небольшие изменения сейчас помогут выбрать более перспективное направление.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков

Весам следует внимательнее присмотреться к своим отношениям и людям рядом. На этой неделе станет заметно, кто действительно готов поддержать вас и прилагает усилия, а где взаимность давно исчезла.

Скорпион

Карта Таро: Шестерка Мечей

Скорпионам карты советуют оставить позади то, что уже потеряло для них смысл. Это может касаться отношений, работы, привычки или определенного убеждения - пора спокойно попрощаться с прошлым и двигаться дальше.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Стрельцам на этой неделе стоит позволить себе больше отдыха, приключений и приятных эмоций. Путешествие, встреча с друзьями, новое увлечение или романтическая история могут сделать этот период особенно ярким.

Козерог

Карта Таро: Луна

Козерогам не стоит торопиться с выводами: на этой неделе не все будет таким, каким кажется на первый взгляд. Задавайте вопросы, проверяйте информацию и внимательно наблюдайте - вскоре может раскрыться важная деталь.

Водолей

Карта Таро: Семерка Монет

Водолеям сейчас не нужно делать резких шагов или принимать окончательные решения. Семерка Монет советует понаблюдать за ситуацией и дать событиям развиваться - полученная пауза поможет понять, куда двигаться дальше.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка Монет

Рыбам следует сосредоточиться на своих делах и последовательно двигаться к цели, даже если результат пока не виден. В конце недели настойчивость может принести первые важные плоды и показать, что приложенные усилия были не напрасны.