"Тиха Нава", "Я працюю на цвинтарі" и другие: украинские фильмы и сериалы с небанальными сюжетами

Мафиозный клан, пытающийся обуздать украинскую домохозяйку, следователь, расследующий мистические смерти, и мать, отправляющаяся на оккупированную территорию ради сына. У украинского кино чем удивить даже тех, кто думает, что уже видел все возможные сюжеты.
Styler собрал подборку из 10 украинских фильмов и сериалов, которые удивят сюжет каждого.
"Тиха Нава"
Молодой юрист Адам приезжает в тихий провинциальный городок, но обычный отдых оборачивается расследованием серии тяжких преступлений. Когда полиция умалчивает факты, свидетели молчат, а система пытается скрыть правду, Адам решает сам докопаться до того, что происходит в городе. И чем дальше он заходит в дело, тем очевиднее: Тихая Нава совсем не так тиха, как кажется.
"Мама"
Нина Петровна узнает, что ее единственный сын, ушедший добровольцем на фронт, попал в плен. Женщина не ждет, пока кто-то другой его спасет, и сама тайком отправляется на оккупированную территорию, проходя блокпосты, опасные села и встречаясь с врагом. Ее поиски превращаются в борьбу за жизнь сына, где каждый последующий шаг может стать последним.
"Вітя"
Молодой автослесарь из Лубен мечтает стать психологом и решает помогать людям прямо на родительском СТО, объясняя человеческие проблемы из-за автомобильных метафор. Его экстраординарный подход быстро делает Витю популярным среди местных жителей, но теперь перед ним стоит трудный выбор – остаться в родном городе или рискнуть всем ради мечты о Киеве.
"Коза Ностра. Мама їде додому"
Власти Коза из Карпат отправляются в Италию, чтобы помогать дочери с новорожденным внуком, но вместо теплого семейного воссоединения оказывается без работы и крыши над головой. В конце концов, она начинает работать домработницей в семье сицилийского мафиози. Постепенно власти начинают наводить порядок не только в его доме, но и в самом мафиозном клане.
"Перші дні"
Шесть отдельных историй обычных украинцев, жизнь которых навсегда изменилась после начала полномасштабного вторжения. Здесь и о жене и ее семье, которая оказывается под одной крышей с бывшим мужем, и работниках зоопарка, пытающихся спасти животных, и иностранец, приехавший забрать свою любимую из Киева, но в конце концов приобщается к волонтерству.
Это сериал о первых неделях войны глазами людей, которые еще вчера жили обычной жизнью, а сегодня должны адаптироваться к новой реальности.
"Злі духи"
Киевский следователь Маркиян Сыч после ранения приезжает на реабилитацию в карпатское село Ясены, но вместо покоя оказывается среди загадочных смертей. Местные убеждены, что за ними стоят злые духи и таинственная Мара, в то время как Маркиян ищет вполне земное объяснение. Но чем глубже он погружается в расследование, тем больше понимает: в этой деревне каждый что-то скрывает.
"Я працюю на цвинтарі"
Саша, бывший архитектор, зарабатывает на установке памятников и привык смотреть на смерть с цинизмом и иронией. Но возвращение дочери-подростка и борьба за контроль над кладбищем внезапно втягивают его в водоворот личных драм и уголовных конфликтов. А за его безразличием постепенно открывается травма, от которой он пытается скрыться.
"Генделик"
Сценарист Иван Герасимов из-за творческого кризиса не успевает написать сценарий и убегает от грозящего ему влиятельного заказчика. Так он оказывается в странном кафе "Генделик", где встречает людей из своего прошлого, а граница между воспоминаниями, фантазиями и реальностью исчезает. Чтобы выбраться из этого кафе, Ивану придется наконец-то разобраться с самим собой.
"Уроки толерантності"
Обычная украинская семья соглашается на участие в государственной программе для финансовой помощи, но есть одно условие: на три недели поселить в своем доме ЛГБТК+ активиста. То, что изначально кажется легкой возможностью получить деньги, быстро превращается в столкновение с собственными стереотипами, страхами и семейными конфликтами. И оказывается, что измениться придется не гостю, а самим Найдюкам.
"Мирний 21"
Военная драма о луганских пограничниках, оказавшихся в 2014 году перед выбором: сдаться под давлением врага или остаться верными присяге. Российские спецслужбы и боевики пытаются сломать их изнутри, играя на недоверии между бойцами. Но когда ситуация доходит до критической точки, каждому приходится показать, чего действительно стоит его верность.
Ранее мы рассказывали об украинских сериалах, которые получат продолжение уже этой осенью.