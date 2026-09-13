"Тиха Нава", "Я працюю на цвинтарі" и другие: украинские фильмы и сериалы с небанальными сюжетами

Мафиозный клан, пытающийся обуздать украинскую домохозяйку, следователь, расследующий мистические смерти, и мать, отправляющаяся на оккупированную территорию ради сына. У украинского кино чем удивить даже тех, кто думает, что уже видел все возможные сюжеты.

"Тиха Нава"

Молодой юрист Адам приезжает в тихий провинциальный городок, но обычный отдых оборачивается расследованием серии тяжких преступлений. Когда полиция умалчивает факты, свидетели молчат, а система пытается скрыть правду, Адам решает сам докопаться до того, что происходит в городе. И чем дальше он заходит в дело, тем очевиднее: Тихая Нава совсем не так тиха, как кажется.



"Мама"

Нина Петровна узнает, что ее единственный сын, ушедший добровольцем на фронт, попал в плен. Женщина не ждет, пока кто-то другой его спасет, и сама тайком отправляется на оккупированную территорию, проходя блокпосты, опасные села и встречаясь с врагом. Ее поиски превращаются в борьбу за жизнь сына, где каждый последующий шаг может стать последним.



"Вітя"

Молодой автослесарь из Лубен мечтает стать психологом и решает помогать людям прямо на родительском СТО, объясняя человеческие проблемы из-за автомобильных метафор. Его экстраординарный подход быстро делает Витю популярным среди местных жителей, но теперь перед ним стоит трудный выбор – остаться в родном городе или рискнуть всем ради мечты о Киеве.

"Коза Ностра. Мама їде додому"

Власти Коза из Карпат отправляются в Италию, чтобы помогать дочери с новорожденным внуком, но вместо теплого семейного воссоединения оказывается без работы и крыши над головой. В конце концов, она начинает работать домработницей в семье сицилийского мафиози. Постепенно власти начинают наводить порядок не только в его доме, но и в самом мафиозном клане.





"Перші дні"

Шесть отдельных историй обычных украинцев, жизнь которых навсегда изменилась после начала полномасштабного вторжения. Здесь и о жене и ее семье, которая оказывается под одной крышей с бывшим мужем, и работниках зоопарка, пытающихся спасти животных, и иностранец, приехавший забрать свою любимую из Киева, но в конце концов приобщается к волонтерству.

Это сериал о первых неделях войны глазами людей, которые еще вчера жили обычной жизнью, а сегодня должны адаптироваться к новой реальности.



"Злі духи"

Киевский следователь Маркиян Сыч после ранения приезжает на реабилитацию в карпатское село Ясены, но вместо покоя оказывается среди загадочных смертей. Местные убеждены, что за ними стоят злые духи и таинственная Мара, в то время как Маркиян ищет вполне земное объяснение. Но чем глубже он погружается в расследование, тем больше понимает: в этой деревне каждый что-то скрывает.

"Я працюю на цвинтарі"

Саша, бывший архитектор, зарабатывает на установке памятников и привык смотреть на смерть с цинизмом и иронией. Но возвращение дочери-подростка и борьба за контроль над кладбищем внезапно втягивают его в водоворот личных драм и уголовных конфликтов. А за его безразличием постепенно открывается травма, от которой он пытается скрыться.



"Генделик"

Сценарист Иван Герасимов из-за творческого кризиса не успевает написать сценарий и убегает от грозящего ему влиятельного заказчика. Так он оказывается в странном кафе "Генделик", где встречает людей из своего прошлого, а граница между воспоминаниями, фантазиями и реальностью исчезает. Чтобы выбраться из этого кафе, Ивану придется наконец-то разобраться с самим собой.

"Уроки толерантності"

Обычная украинская семья соглашается на участие в государственной программе для финансовой помощи, но есть одно условие: на три недели поселить в своем доме ЛГБТК+ активиста. То, что изначально кажется легкой возможностью получить деньги, быстро превращается в столкновение с собственными стереотипами, страхами и семейными конфликтами. И оказывается, что измениться придется не гостю, а самим Найдюкам.

"Мирний 21"

Военная драма о луганских пограничниках, оказавшихся в 2014 году перед выбором: сдаться под давлением врага или остаться верными присяге. Российские спецслужбы и боевики пытаются сломать их изнутри, играя на недоверии между бойцами. Но когда ситуация доходит до критической точки, каждому приходится показать, чего действительно стоит его верность.