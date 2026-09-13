Медовые ореховые конфеты: простой десерт к чаю только из трех основных ингредиентов

Аромат поджаренных орехов, натуральная сладость меда и нежный сливочный вкус - из этих простых продуктов получаются домашние конфеты, напоминающие ореховую халву. Готовятся они без духовки, а после охлаждения легко нарезаются на порционные кусочки.
Styler со ссылкой на видео Alina Thymbalista в Facebook делится рецептом полезного десерта, которые легко приготовить дома без выпечки.
Как приготовить конфеты
Для этого десерту понадобятся простые продукты, а количество меда можно слегка изменить в зависимости от того, насколько сладкие конфеты вы любите.
Ингредиенты:
- грецкие орехи - 200 г,
- мед - 70 г,
- сливочное масло - 20 г.
Приготовление конфет - простой алгоритм действий
Сначала поджарьте орехи на сухой сковороде или в духовке до золотистого цвета. Затем дайте им полностью остыть.
Охлажденные орехи пропустите через мясорубку. Добавьте мед и 20 г растопленного сливочного масла, после чего хорошо перемешайте до густой однородной массы.
Форму застелите пергаментом или пищевой пленкой. Выложите ореховую смесь, плотно утрамбуйте и поставьте в холодильник на 1-2 часа .
Когда масса хорошо застынет, извлеките ее из формы и нарежьте небольшими кубиками.
Как сделать десерт еще вкуснее
Готовые ореховые кусочки можно оставить такими, как есть или дополнительно обвалять в какао, кокосовой стружке или даже в измельченных орехах.
Хранить конфеты лучше в холодильнике, особенно если на кухне тепло. Перед подачей их можно достать на несколько минут - тогда ореховая масса станет мягче.
September 12, 2026
Приятного аппетита!
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