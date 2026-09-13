Медові горіхові цукерки: простий десерт до чаю лише з трьох основних інгредієнтів

Аромат підсмажених горіхів, натуральна солодкість меду та ніжний вершковий смак - з цих простих продуктів виходять домашні цукерки, які нагадують горіхову халву. Готуються вони без духовки, а після охолодження легко нарізаються на порційні шматочки.
Styler з посиланням на відео Alina Thymbalista у Facebook ділиться рецептом корисного десерта, які легко приготувати вдома без випічки.
Як приготувати цукерки
Для цього десерту знадобляться прості продукти, а кількість меду можна трохи змінити залежно від того, наскільки солодкі цукерки ви любите.
Інгредієнти:
- грецькі горіхи - 200 г,
- мед - 70 г,
- вершкове масло - 20 г.
Приготування цукерок - простий алгоритм дій
Спочатку підсмажте горіхи на сухій сковороді або в духовці до легкого золотистого кольору. Потім дайте їм повністю охолонути.
Охолоджені горіхи пропустіть через м'ясорубку. Додайте мед і 20 г розтопленого вершкового масла, після чого добре перемішайте до однорідної густої маси.
Форму застеліть пергаментом або харчовою плівкою. Викладіть горіхову суміш, щільно утрамбуйте та поставте в холодильник на 1-2 години.
Коли маса добре застигне, дістаньте її з форми та наріжте невеликими кубиками.
Як зробити десерт ще смачнішим
Готові горіхові шматочки можна залишити такими, як є, або додатково обваляти в какао, кокосовій стружці чи навіть у подрібнених горіхах.
Зберігати цукерки краще в холодильнику, особливо якщо на кухні тепло. Перед подачею їх можна дістати на кілька хвилин - тоді горіхова маса стане м'якшою.
September 12, 2026
Смачного!
Раніше ми ділились простим рецептом смачних млинців із ніжним заварним кремом.