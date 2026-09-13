Медові горіхові цукерки: простий десерт до чаю лише з трьох основних інгредієнтів

Аромат підсмажених горіхів, натуральна солодкість меду та ніжний вершковий смак - з цих простих продуктів виходять домашні цукерки, які нагадують горіхову халву. Готуються вони без духовки, а після охолодження легко нарізаються на порційні шматочки.

Styler з посиланням на відео Alina Thymbalista у Facebook ділиться рецептом корисного десерта, які легко приготувати вдома без випічки.

Як приготувати цукерки

Для цього десерту знадобляться прості продукти, а кількість меду можна трохи змінити залежно від того, наскільки солодкі цукерки ви любите.

Інгредієнти:

грецькі горіхи - 200 г,

мед - 70 г,

вершкове масло - 20 г.

Приготування цукерок - простий алгоритм дій

Спочатку підсмажте горіхи на сухій сковороді або в духовці до легкого золотистого кольору. Потім дайте їм повністю охолонути.

Охолоджені горіхи пропустіть через м'ясорубку. Додайте мед і 20 г розтопленого вершкового масла, після чого добре перемішайте до однорідної густої маси.

Форму застеліть пергаментом або харчовою плівкою. Викладіть горіхову суміш, щільно утрамбуйте та поставте в холодильник на 1-2 години.

Коли маса добре застигне, дістаньте її з форми та наріжте невеликими кубиками.

Як зробити десерт ще смачнішим

Готові горіхові шматочки можна залишити такими, як є, або додатково обваляти в какао, кокосовій стружці чи навіть у подрібнених горіхах.

Зберігати цукерки краще в холодильнику, особливо якщо на кухні тепло. Перед подачею їх можна дістати на кілька хвилин - тоді горіхова маса стане м'якшою.

Смачного!