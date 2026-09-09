Млинці "три стакани": швидкий рецепт із ніжним заварним кремом

Іноді для смачного десерту не потрібні дорогі інгредієнти чи складні техніки. Ці млинці готуються дуже просто, а заварний крем робить їх ніжними та чудово доповнює смак.

Styler з посиланням на допис блогерки danilchenko_77 опублікований на сторінці в Instagram , ділиться простим рецептом млинців із заварним кремом, який легко повторити вдома.

Інгредієнти для млинців

Для тіста знадобляться звичайні продукти, які легко знайти в будь-якому магазині.

3 яйця,

2 ст. л. цукру,

дрібка солі,

300 мл молока,

300 мл борошна,

300 мл окропу,

2 ст. л. олії.

Як приготувати млинці

Яйця змішайте з цукром і дрібкою солі. Влийте молоко, додайте олію та поступово всипте борошно.

Добре перемішайте тісто, щоб не залишилося грудочок. Після цього влийте 300 мл окропу та ще раз ретельно перемішайте.

Розігрійте сковорідку та випікайте млинці з обох боків до готовності.

Як зробити заварний крем

Для крему потрібні:

1 яйце,

70 г цукру,

20 г крохмалю,

270 мл молока,

50 г масла,

ваніль - до смаку.

У каструлі змішайте яйце, цукор і крохмаль. Додайте молоко та поставте суміш на слабкий вогонь.

Постійно перемішуючи, заваріть крем до загустіння. Потім додайте 50 г масла, добре перемішайте та залиште охолоджуватися.

Готові млинці можна перемастити заварним кремом, склавши їх один на один.

Перед подачею десерт варто трохи охолодити, щоб крем краще тримав форму.

Такі млинці виходять ніжними, ароматними та ситними, а завдяки простим інгредієнтам рецепт можна приготувати без великих витрат.

Смачного!