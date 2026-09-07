Не поспішайте з важливими рішеннями: астролог назвала небезпечні та вдалі дні тижня

Новий тиждень вересня буде контрастним: одні дні відкриють можливості для важливих рішень і нових справ, тоді як інші вимагатимуть максимальної обережності. Особливо виділяються дві вдалі дати та один критичний день.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, чого чекати з 7 до 13 вересня та коли краще не планувати нічого важливого.

7 вересня

Початок тижня, за прогнозом астролога, не підходить для нових справ і важливих рішень. Також Соловйова не радить планувати хірургічні та стоматологічні втручання, похід до перукаря, оформлення шлюбу та романтичні побачення.

Особливо обережними варто бути людям, діяльність яких пов'язана з керівними посадами, творчістю, педагогікою, дітьми та предметами розкоші. Водночас день може підійти для завершення стосунків із ненадійними людьми, подання апеляцій та пошуку захисту.

Астролог також попереджає про підвищену ймовірність крадіжок.

З 16:40 до 19:49 за київським часом Місяць буде "без курсу". У цей проміжок Соловйова радить не починати й не змінювати нічого важливого, утриматися від значущих покупок та обережно ставитися до нових пропозицій та ідей.

8 вересня

Це один із найсприятливіших днів вересня, але з важливим винятком - періодом із 10:58 до 12:38.

В інший час можна починати нові справи, ухвалювати важливі рішення, знайомитися, планувати подорожі, романтичні побачення, відвідувати перукаря, а також проводити заплановані хірургічні та стоматологічні втручання.

Особливо сприятливим день астролог називає для підприємництва, комерції, творчої та інтелектуальної роботи. Також бажано повертати борги.

А от із 10:58 до 12:38 Місяць перебуватиме у руйнівному градусі Лева. На цей час Соловйова не радить призначати важливі справи. За її прогнозом, особливої обережності потребують питання лідерства, творчості, грошей, дітей та особистих стосунків.

Протягом дня астролог також радить відмовитися від алкоголю та уникати відкритого вогню.

9 вересня

Середа не підходить для старту важливих справ, ухвалення серйозних рішень, зміни місця проживання, влаштування на нову роботу, шлюбу чи розлучення.

Не варто планувати важливі переговори, підписання нових договорів, придбання техніки, відповідальні відрядження, іспити та необхідні платежі.

Астролог також закликає бути уважними до інформації та власних речей: уникати пліток і зайвих розмов, перевіряти отримані відомості та стежити, щоб нічого не загубити.

Натомість можна займатися ремонтом і перебудовою приміщень. Похід до перукаря цього дня також сприятливий.

10 вересня

Найнапруженішою датою тижня Соловйова називає 10 вересня - це критичний і стресовий день.

Не рекомендується починати нові справи та ухвалювати важливі рішення. Особливо це стосується бізнесу, юриспруденції, подорожей, освіти, науки, міжнародного співробітництва та інших питань, пов'язаних із закордоном.

Натомість краще завершувати поточні справи, підбивати підсумки, повертати борги, готувати звіти та виконувати рутинну роботу.

Цього ж дня Венера переходить у знак Скорпіона, де перебуватиме до 25 жовтня. За прогнозом Соловйової, цей період може принести зміни у сферах фінансів, партнерства, стосунків, творчості, мистецтва та матеріальних цінностей.

Ще один складний проміжок розпочнеться о 19:21 10 вересня і триватиме до 09:34 наступного дня. У цей час Меркурій перебуватиме у так званому руйнівному градусі Терезів. Астролог радить не планувати на ці години важливих справ, пов'язаних зі спілкуванням, документами, транспортом, поїздками, торгівлею, навчанням та гаджетами.

11 вересня

О 06:27 за київським часом відбудеться Молодик у Діві.

Зазвичай першу годину після Молодика в астрології вважають сприятливою для формування планів, однак цього разу Соловйова радить відмовитися від такої практики. Причина - Меркурій до 09:34 залишатиметься у руйнівному градусі Терезів.

У фокусі цього Молодика, за прогнозом астролога, можуть опинитися робота, здоров'я, колектив, підлеглі та домашні тварини.

Загалом день не підходить для нових починань, дорогих покупок, оформлення шлюбу, кредитів, реєстрації бізнесу, зміни іміджу, пластичних і косметологічних процедур.

Крім того, з 08:52 і до кінця доби Місяць буде "без курсу". У цей час краще нічого важливого не починати, не робити значних покупок та не покладати великих сподівань на нові пропозиції.

12 вересня

Після напружених попередніх днів настане ще один із найсприятливіших днів вересня.

За словами Соловйової, 12 вересня підходить для нових справ та важливих рішень, походу до перукаря, дорогих покупок, далеких подорожей, важливих ділових заходів та влаштування на нову роботу.

Це також день активності, боротьби та змагань. Астролог рекомендує фізичні навантаження і заняття спортом, а також радить повернутися до справ, які були розпочаті раніше.

13 вересня

До 17:26 неділя буде сприятливою для нових починань, важливих рішень, подорожей, відряджень та нових знайомств.

Також можна займатися справами, пов'язаними з творчістю, дозвіллям і дітьми, виступати перед аудиторією. День підходить для домашніх справ, сімейного відпочинку та прогулянок на природі.

Після 17:26 ситуація зміниться: Місяць до кінця доби буде "без курсу". Тому всі важливі рішення, покупки та починання Соловйова радить завершити до цього часу.