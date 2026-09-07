Квіткова, Білан, Денисенко та інші: які аліменти отримують їхні діти і хто відмовився від виплат

Розлучення українських зірок нерідко супроводжуються не лише гучними заявами, а й питанням утримання спільних дітей. Одні знаменитості домовляються про конкретні суми аліментів , інші покладаються на добровільну допомогу, а дехто взагалі вирішує не вимагати виплат.

Styler зібрав історії українських знаменитостей, які після розлучення відверто розповіли, як у їхніх родинах вирішили фінансове питання щодо дітей.

Даша Квіткова

Нещодавно блогерка Даша Квіткова опинилася в центрі дискусії про аліменти після того, як одна з користувачок Threads заявила, що звернення по них нібито свідчить про неспроможність жінки самостійно утримувати дитину.

Квіткова різко відреагувала на такі слова та пояснила, що сама свідомо відмовилася від аліментів ще під час розлучення.

Водночас вона наголосила: це було її особисте рішення, а утримання дитини є обов'язком обох батьків.

Даша Квіткова розповіла, чи отримує вона аліменти (скриншот допису)

"Я навмисно відмовилася від аліментів (ще на етапі розлучення), тому що Сімейний кодекс України передбачає можливість стягнення аліментів вже з повнолітньої дитини на утримання непрацездатного батька, який потребує матеріальної допомоги", - написала Даша.

"І при вирішенні таких справ має значення, чи виконував цей батько свої батьківські обов'язки та чи сплачував аліменти. Але! Утримання дитини - обов'язок обох батьків, а не виключно матері. Аліменти - це не допомога "неспроможній жінці", а виконання одним із батьків свого законного обов’язку перед власною дитиною", - додала вона.

Вікторія Білан-Ращук

В травні цього року акторка Вікторія Білан-Ращук розповідала в інтерв'ю Wave RBC.UA, що поки офіційно не подавала на аліменти, оскільки процес її розлучення з Володимиром Ращуком ще триває.

За її словами, колишній погодився добровільно фінансово допомагати дитині та назвав конкретну суму.

"Він мені сказав: я буду тобі давати 15 тисяч на дитину", - розповідала Вікторія.

Водночас акторка зазначала, що гроші надходять не завжди вчасно. Наприклад, виплату за квітень вона отримала лише наприкінці місяця.

Попри це, Білан-Ращук наголошувала, що не збирається випрошувати допомогу чи влаштовувати через гроші публічні конфлікти.

"Я не буду просити з протягнутою рукою", - заявила вона.

Наталка Денисенко

Іншого підходу дотримується Наталка Денисенко. Акторка не планує подавати на аліменти та каже, що приймає від колишнього чоловіка Андрія Федінчика ту фінансову підтримку, яку він наразі може надати.

"Взагалі про це мови немає. Я не буду цього робити. Андрій дуже справедлива людина. Він ніколи не кине свою дитину. Коли я йому казала: "Ти можеш в цьому місяці заплатити за школу?" Він такий каже: "Ні, вибач, я не можу, але я можу от дати стільки грошей". Я така: "Боже, дякую велике тобі", - розповідала вона в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Денисенко переконана, що батько її сина робить максимум із того, що може. Акторка також нагадувала, що Федінчик пережив поранення під час служби у війську та згодом був демобілізований.

Ольга Горбачова

Ольга Горбачова також вирішила не врегульовувати фінансові питання з Юрієм Нікітіним через аліменти. За словами співачки, ані під час попереднього розриву, ані після останнього розлучення вона на них не подавала.

"Ні минулий раз, ні цей раз я не подавала на аліменти. Жодної регуляції, тільки на домовленостях між одне одним. Я не кажу, що це шлях до кожного. Але для мене це так. Я хочу, щоб наші стосунки регулювали двоє дорослих і адекватних людей", - пояснювала Горбачова в інтерв'ю Марічці Падалко.

Вона також розповідала, що намагається домовлятися про виховання та потреби дітей.

Міша Романова

Зовсім інша ситуація склалася у колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" Міші Романової. Артистка розповідала, що батько її сина Мартіна має сплачувати аліменти у розмірі 100 доларів, однак, за її словами, робить це невчасно.

"Це дуже болісна тема. Це триває дуже довгий час, і мені шкода Мартіна. Я б дуже хотіла, щоб він спілкувався зі своїм батьком, але батько не хоче. Він невчасно сплачує аліменти, тих 100 доларів. Та й в цілому не сприймає його за сина. Це на його совісті", - говорила Романова у травні для проєкту "Тур зірками".

Співачка також зазначала, що через відсутність нормального спілкування з батьком дитини виникають додаткові труднощі, зокрема з оформленням документів, оскільки вона разом із сином перебуває за кордоном.

Як бачимо, досвід українських знаменитостей суттєво відрізняється. Хтось домовляється про фінансову підтримку без суду, хтось свідомо не подає на аліменти, а в інших родинах визначені конкретні виплати. Спільним залишається одне - після розлучення фінансове питання щодо дітей кожна родина вирішує по-своєму.