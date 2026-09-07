UA / RU
rbc.ua
Останні новини
10:40 Смачно
Яблучні млинці, що тануть у роті: простий трюк зробить їх ніжними та рум’яними
06:04 Гороскопи
Таро-гороскоп на 7 вересня: яким знакам Зодіаку варто діяти, а яким - почекати
20:09 Гороскопи
Один день стане особливим: коли кожному знаку Зодіаку пощастить 7-13 вересня
19:17 Смачно
Королівська ватрушка без замішування тіста: смачний рецепт з кисломолочним сиром
17:52 Тренди
Не витрачайте гроші даремно: стилістка назвала сукні, які швидко вийдуть з моди
16:04 Тренди
Знайдіть 7 відмінностей в осінній кав'ярні: впораєтеся швидше ніж за хвилину?
14:17 Люди
"Чіт-коди", які полегшать ваше життя без магії та коучів: на Reddit назвали топ-7 порад
12:01 Гороскопи
Не пробачать і не забудуть: ці знаки Зодіаку можуть роками пам’ятати образи
10:18 Люди
Ді Капріо, Сайрус і не тільки: хто із зірок народився восени і що про них каже гороскоп
08:17 Корисне
Час садити часник: коли це робити восени і на яку глибину закопувати зубчики
Всі новини
Головна Смачно Яблучні млинці, що тануть у роті: простий трюк зробить їх ніжними та рум’яними
Смачно 07 вересня 2026 · 10:40
Add as a preferred source on Google

Яблучні млинці, що тануть у роті: простий трюк зробить їх ніжними та рум’яними

Є одна деталь у приготуванні, яку часто пропускають - і саме вона все змінює
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Яблучні млинці, що тануть у роті: простий трюк зробить їх ніжними та рум’яними

Як зробити яблучні млинці (колаж: Styler)

Якщо хочеться урізноманітнити меню, приготуйте яблучні млинці з простих продуктів. Вони стануть вдалим варіантом швидкого домашнього сніданку, а подавати їх можна з йогуртом, сметаною чи сиром.

Styler з посиланням на відео в Instagram лікаря-дієтолога, нутриціолога Вікторії Радісної розповідає, як це зробити правильно.

Що потрібно для яблучних млинців

Для приготування невеликої порції знадобляться такі інгредієнти:

  • 2 великих яблука
  • 1 яйце
  • 3 ст. л. натурального йогурту або сметани
  • 2 ст. л. цільнозернового борошна
  • кориця - за смаком
  • ванільний цукор - за смаком
  • стевія або інший цукрозамінник - за смаком.

За бажанням кількість кориці можна збільшити - вона чудово поєднується з яблуками та зробить аромат сніданку ще більш виразним. Якщо яблука солодкі, цукрозамінника можна додати зовсім небагато або взагалі обійтися без нього.

Як приготувати яблучні млинці

Спочатку яблука потрібно помити, за бажанням очистити від шкірки та натерти на великій терці. Після цього важливо добре відтиснути зайву рідину. Цей етап не варто пропускати: якщо яблука будуть надто вологими, тісто може вийти рідким, а млинці буде складніше перевертати.

До підготовлених яблук додають яйце, йогурт або сметану, цільнозернове борошно, корицю, ванільний цукор та стевію чи інший підсолоджувач. Усі інгредієнти ретельно перемішують до однорідної маси.

Сковорідку потрібно добре розігріти. Потім яблучну масу викладають ложкою невеликими порціями, формуючи млинці. Готувати їх слід на середньому вогні під кришкою, щоб яблука всередині встигли добре приготуватися. Коли один бік підрум'яниться, млинці обережно перевертають і доводять до готовності з іншого.

Головний секрет - не поспішати

Яблучні млинці можуть готуватися трохи довше, ніж звичайні тонкі млинці. Річ у тому, що всередині є терті яблука, яким потрібно добре прогрітися та стати м'якими.

Тому не варто поспішати знімати млинці зі сковорідки одразу після появи рум'яної скоринки. Краще готувати їх на помірному вогні під кришкою. Так вони поступово пропечуться всередині, а зовні не підгорять.

Готові млинці мають бути рум'яними з обох боків і добре тримати форму. Якщо під час перевертання вони здаються занадто м'якими, варто дати їм ще трохи часу на сковорідці.

З чим подавати яблучні млинці

Подавати страву найкраще теплою. Класичний варіант - додати зверху кілька ложок натурального йогурту або сметани. Їхній ніжний смак добре балансує солодкість яблук і кориці.

А якщо хочеться зробити сніданок більш ситним, до млинців можна додати кисломолочний сир. Він добре поєднується з яблуками та перетворює просту ранкову страву на більш поживний варіант.

За бажанням готові млинці також можна посипати дрібкою кориці або прикрасити свіжими шматочками яблука.

Раніше Styler розповідав, як приготувати королівську ватрушку без замішування тіста.

Теги: Рецепти Поради дієтолога Поради Яблука
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Час садити часник: коли це робити восени і на яку глибину закопувати зубчики Корисне Час садити часник: коли це робити восени і на яку глибину закопувати зубчики
Монета під килимком і лавровий лист у гаманці: найцікавіші прикмети на гроші
Монета під килимком і лавровий лист у гаманці: найцікавіші прикмети на гроші Гороскопи
Знайдіть 7 відмінностей у космічній станції: лише дуже уважні впораються за 40 секунд
Знайдіть 7 відмінностей у космічній станції: лише дуже уважні впораються за 40 секунд Тренди
Більше цікавого
Ді Капріо, Сайрус і не тільки: хто із зірок народився восени і що про них каже гороскоп Ді Капріо, Сайрус і не тільки: хто із зірок народився восени і що про них каже гороскоп Катерина Собкова · 06 вересня 2026, 10:18
Матвій - ім'я, яке обирають тисячі батьків: що воно означає та чому стало таким популярним Матвій - ім'я, яке обирають тисячі батьків: що воно означає та чому стало таким популярним Наталя Крижанівська · 05 вересня 2026, 16:37
Рослини подадуть сигнал: як восени знайти шкідників і хвороби, які ховаються у вашому саду Рослини подадуть сигнал: як восени знайти шкідників і хвороби, які ховаються у вашому саду Наталя Крижанівська · 05 вересня 2026, 15:58
Таро-гороскоп на 7 вересня: яким знакам Зодіаку варто діяти, а яким - почекати Таро-гороскоп на 7 вересня: яким знакам Зодіаку варто діяти, а яким - почекати Катерина Собкова · 07 вересня 2026, 06:04