Яблучні млинці, що тануть у роті: простий трюк зробить їх ніжними та рум’яними

Якщо хочеться урізноманітнити меню, приготуйте яблучні млинці з простих продуктів. Вони стануть вдалим варіантом швидкого домашнього сніданку, а подавати їх можна з йогуртом, сметаною чи сиром.

Styler з посиланням на відео в Instagram лікаря-дієтолога, нутриціолога Вікторії Радісної розповідає, як це зробити правильно.

Що потрібно для яблучних млинців

Для приготування невеликої порції знадобляться такі інгредієнти:

2 великих яблука

1 яйце

3 ст. л. натурального йогурту або сметани

2 ст. л. цільнозернового борошна

кориця - за смаком

ванільний цукор - за смаком

стевія або інший цукрозамінник - за смаком.

За бажанням кількість кориці можна збільшити - вона чудово поєднується з яблуками та зробить аромат сніданку ще більш виразним. Якщо яблука солодкі, цукрозамінника можна додати зовсім небагато або взагалі обійтися без нього.

Як приготувати яблучні млинці

Спочатку яблука потрібно помити, за бажанням очистити від шкірки та натерти на великій терці. Після цього важливо добре відтиснути зайву рідину. Цей етап не варто пропускати: якщо яблука будуть надто вологими, тісто може вийти рідким, а млинці буде складніше перевертати.

До підготовлених яблук додають яйце, йогурт або сметану, цільнозернове борошно, корицю, ванільний цукор та стевію чи інший підсолоджувач. Усі інгредієнти ретельно перемішують до однорідної маси.

Сковорідку потрібно добре розігріти. Потім яблучну масу викладають ложкою невеликими порціями, формуючи млинці. Готувати їх слід на середньому вогні під кришкою, щоб яблука всередині встигли добре приготуватися. Коли один бік підрум'яниться, млинці обережно перевертають і доводять до готовності з іншого.

Головний секрет - не поспішати

Яблучні млинці можуть готуватися трохи довше, ніж звичайні тонкі млинці. Річ у тому, що всередині є терті яблука, яким потрібно добре прогрітися та стати м'якими.

Тому не варто поспішати знімати млинці зі сковорідки одразу після появи рум'яної скоринки. Краще готувати їх на помірному вогні під кришкою. Так вони поступово пропечуться всередині, а зовні не підгорять.

Готові млинці мають бути рум'яними з обох боків і добре тримати форму. Якщо під час перевертання вони здаються занадто м'якими, варто дати їм ще трохи часу на сковорідці.

З чим подавати яблучні млинці

Подавати страву найкраще теплою. Класичний варіант - додати зверху кілька ложок натурального йогурту або сметани. Їхній ніжний смак добре балансує солодкість яблук і кориці.

А якщо хочеться зробити сніданок більш ситним, до млинців можна додати кисломолочний сир. Він добре поєднується з яблуками та перетворює просту ранкову страву на більш поживний варіант.

За бажанням готові млинці також можна посипати дрібкою кориці або прикрасити свіжими шматочками яблука.