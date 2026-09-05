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Гороскопи 05 вересня 2026 · 19:21
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Монета під килимком і лавровий лист у гаманці: найцікавіші прикмети на гроші

Наші предки вірили, що навіть звичайні речі в домі можуть впливати на фінансову удачу
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Монета під килимком і лавровий лист у гаманці: найцікавіші прикмети на гроші

Речі, з якими пов’язують чимало грошових прикмет (фото: magnific.com)

Є речі, які ми робимо майже автоматично, навіть не замислюючись, звідки взялися пов'язані з ними повір'я. Покласти монетку в певне місце, не залишати гаманець порожнім чи тримати лавровий лист разом із купюрами - усе це в народній традиції пов’язували з достатком.

Styler розповідає про найцікавіші грошові прикмети, які обіцяють фінансову удачу, та пояснює, що саме вони означають за народними повір'ями.

Монета має "притягувати" гроші

Однією з відомих грошових прикмет є монета під килимком біля входу. За повір'ям, вона має символічно "заманювати" гроші в дім. Монетку радять покласти так, щоб вона не заважала ходити, і періодично замінювати її на іншу.

Ще один варіант - покласти монету в гаманець і не витрачати її. Вона нібито має виконувати роль своєрідного фінансового талісмана. Особливого значення в таких прикметах надають монеті, яку отримали несподівано або знайшли.

Із гаманцем повязане й інше повір'я: він не повинен залишатися повністю порожнім. Навіть одна купюра або монета, за народними уявленнями, символізує те, що гроші в домі не переводяться.

Лавровий лист та інші "грошові" талісмани

Лавровий лист у гаманці - ще одна популярна прикмета. Його кладуть між купюрами як символ достатку та фінансового благополуччя. Іноді радять брати для цього цілий сухий лист без тріщин і пошкоджень.

Також у народних повір’ях можна зустріти корицю, жолуді, зерно та різні монети як символи достатку. Їх можуть тримати вдома, у кухні або разом із грошима.

Є й побутові правила, яких нібито варто дотримуватися, щоб не "відлякати" фінансову удачу. Наприклад, не можна свистіти в будинку, особливо ввечері, адже за давнім повір'ям разом зі свистом можна "висвистіти" гроші. Не радять також класти гаманець на підлогу - вважається, що це може призвести до фінансових втрат.

А ще існує прикмета про свербіж лівої долоні: якщо вона свербить, це нібито віщує отримання грошей. Праву долоню традиційно пов'язують уже з майбутньою зустріччю або рукостисканням.

Звичайно, усі ці правила належать до народних вірувань і не мають наукового підтвердження. Але саме такі прості побутові прикмети століттями передавалися з покоління в покоління - і деякі з них залишаються популярними навіть сьогодні.

Раніше ми розповідали, чому червоніють щоки, коли про вас хтось говорить та що означає, якщо від золота на них залишається чорна смуга.

Теги: Цікаві факти Прикмети Вірування
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