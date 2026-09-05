Рогалики на кефірі з вишнею: простий рецепт для любителів солодкої випічки

Якщо хочеться домашньої випічки до чаю , але витрачати пів дня на кухні не плануєте, цей рецепт варто зберегти. М'яке тісто на кефірі легко формується, а всередину можна покласти начинку на свій смак.

Styler з посиланням на рецепт зі сторінки Oksik Cooks у Facebook розповідає, як приготувати ніжні рогалики на кефірі з вишнею в домашніх умовах.

Інгредієнти для рогаликів на кефірі

Для тіста знадобиться простий набір продуктів, більшість із яких, ймовірно, вже є на кухні.

яйце - 1 шт.;

цукор - 70 г;

сіль - дрібка;

кефір - 150 мл;

борошно - 350-400 г;

розтоплене вершкове масло - 70 г;

розпушувач - 1 ч. л.;

начинка - за смаком.

Для начинки можна використати вишню, як у цьому варіанті, або обрати будь-яку іншу - наприклад, густий джем, повидло чи іншу улюблену начинку.

Як приготувати рогалики на кефірі

Спочатку з'єднайте яйце, цукор, дрібку солі, кефір і розтоплене вершкове масло. Додайте борошно та розпушувач і замісіть м'яке тісто.

Готове тісто розділіть на чотири приблизно однакові частини. Кожну частину по черзі розкачайте в круглий пласт і розріжте на вісім трикутників.

На широку частину кожного трикутника викладіть трохи начинки, після чого акуратно скрутіть тісто від широкого краю до вузького, формуючи рогалик.

Зверніть увагу, щоб начинка не витікала під час випікання, рекомендуємо скористатися порадою відомого українського кулінара Євгена Клопотенка. Він радить використовувати густу начинку, а якщо йдеться про соковиті ягоди, як-от вишню - загустити її невеликою кількістю крохмалю. Також важливо не класти надто багато начинки та щільно скручувати рогалики, щоб вона залишалася всередині під час випікання.

Потому викладіть заготовки на деко та поставте у розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте приблизно 20-25 хвилин, поки рогалики не стануть золотистими.

Готову випічку за бажанням можна посипати цукровою пудрою. Подавайте рогалики до чаю або кави, коли вони трохи охолонуть.

Смачного!