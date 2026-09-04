Магнітні бурі сьогодні та на вихідних: чи "штормитиме" 4–6 вересня

Сонячна активність найближчими днями може трохи змінитися, тож варто знати, чого очікувати від геомагнітного поля Землі .

Styler розповідає, якою буде магнітна активність 4-6 вересня, коли можливі її коливання та чи варто чекати справжньої магнітної бурі.

Магнітні бурі 4 вересня

У п'ятницю, 4 вересня, геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною. За актуальним прогнозом, індекс Kp протягом доби коливатиметься в межах приблизно 1-1,67.

Це значно нижче показників, які відповідають магнітній бурі. Тобто сьогодні сильного геомагнітного шторму не очікується.

Свіжі дані оприлюднив NOAA Space Weather Prediction Center. У прогнозі, сформованому 4 вересня, зазначено, що найбільший очікуваний показник Kp у період із 4 до 6 вересня становитиме 2,67. Це також залишається нижче рівня геомагнітної бурі G1.

Що буде на вихідних

У суботу, 5 вересня, ситуація суттєво не зміниться. Прогнозований Kp становить приблизно 1,33-1,67, тому геомагнітне поле залишатиметься спокійним.

А ось у неділю, 6 вересня, можливе невелике посилення активності. Максимальний прогнозований показник становить Kp 2,67.

Однак, називати це магнітною бурею поки що підстав немає. За шкалою NOAA, рівень G1 починається з Kp 5, тоді як прогнозований максимум на ці три дні майже вдвічі нижчий.

Водночас фахівці зазначають, що прогноз космічної погоди може оновлюватися, оскільки активність Сонця здатна змінюватися протягом короткого часу.

Чи буде магнітна буря 4-6 вересня

Отже, сильної магнітної бурі найближчими днями не прогнозують.

За даними NOAA, максимальні показники будуть такими:

4 вересня - Kp до 1,67;

- Kp до 1,67; 5 вересня - Kp до 1,67;

- Kp до 1,67; 6 вересня - Kp до 2,67.

У самому прогнозі NOAA зазначено, що очікуваний максимум за 4–6 вересня - Kp 2,67, що нижче рівня шкали геомагнітних бур.

Тож вихідні, найімовірніше, минуть без потужного геомагнітного шторму. Невелике підвищення активності можливе в неділю, але воно не досягне рівня G1.

За попередніми прогнозами, перша половина вересня загалом має бути відносно спокійною. Водночас ближче до кінця місяця можливі періоди більшої геомагнітної активності, тому ситуацію варто відстежувати за оновленнями NOAA.