Кароль, Могилевська і ще один улюбленець глядачів: названо третього тренера "Голосу країни"

Стало відомо, хто стане третім тренером нового сезону "Голосу країни". До Тіни Кароль та Наталії Могилевської приєднається MONATIK, для якого це буде вже четвертий сезон у тренерському кріслі шоу.

Про це Styler повідомили у пресслужбі "1+1 Україна".

MONATIK повертається у "Голос країни"

Цієї осені стартує 14-й сезон "Голосу країни", у якому тренери шукатимуть нові голоси та артистів із власним звучанням.

Третім наставником нового сезону став MONATIK. Артист уже добре знайомий глядачам проєкту, а цього разу, за його словами, хоче використати накопичений за останні роки досвід, щоб допомогти новому поколінню виконавців.

"Я вдячний за пропозицію вчетверте стати тренером проєкту "Голос країни" і вшосте взагалі долучитися до формату "The Voice". Це завжди приємно, коли тебе, а значить і твоє музичне бачення, запрошують у крісло наставника, і я ставлюся до цього дуже відповідально", - каже співак.

"За останній час я накопичив ще більше ідей, наслухався музики, а головне - набрався ще більшого досвіду у професії артиста. Готовий і хочу цим ділитися. Щиро вірю, що комусь це точно може стати у пригоді", - додав він.

Артист також зізнався, кого саме сподівається знайти серед учасників 14-го сезону.

"Хочу, щоб голос нового покоління звучав ще гучніше. З вірою у майбутнє. Шукаю неповторні тембри особистостей, котрі надихають на створення чогось цікавого. Коли замерзло все всередині й навколо, відчуй", - зазначив він.

У тренерському кріслі дорослого "Голосу країни" MONATIK з'явиться вчетверте.

Крім того, артист двічі був наставником у "Голос.Діти" - у третьому та четвертому сезонах. Один із цих сезонів став для його команди переможним: у 2017 році перше місце посіла підопічна MONATIK Данелія Тулешова.

Загалом артист долучиться до українських проєктів формату "The Voice" вже вшосте.

Хто ще буде тренером "Голосу країни-14"

До цього творці шоу розкрили імена ще двох тренерок. Ними стали Тіна Кароль та Наталія Могилевська. Хто займе останнє, четверте тренерське крісло, поки залишається інтригою. Його ім'я телеканал обіцяє оголосити незабаром.

Незмінними ведучими "Голосу країни" залишаться Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Прем'єра 14-го сезону відбудеться цієї осені на телеканалі "1+1 Україна".

Крім телевізійного ефіру, шоу вперше буде доступне на Netflix для глядачів в Україні - дивитися сезон можна буде в межах підписки на стримінговий сервіс.