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Гороскопи 04 вересня 2026 · 06:08
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Таро-гороскоп на 4 вересня: кому усміхнеться удача, а кому доведеться вибирати

Одна карта може підказати, де варто ризикнути, а де краще не поспішати
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 4 вересня: кому усміхнеться удача, а кому доведеться вибирати

Гороскоп на 4 вересня за картами Таро (фото: Freepik)

4 вересня кожен знак Зодіаку матиме свою особливу підказку. Карти Таро покажуть, де варто діяти сміливіше, чого краще уникати та на що звернути увагу цього дня.

Styler розповідає, чого очікувати в п’ятницю.

Овен

Карта Таро: Колісниця

4 вересня Овнам варто діяти рішуче та не відкладати важливі справи. Карта Колісниця обіцяє рух уперед і перемогу, якщо ви зможете контролювати емоції та чітко тримати курс на свою мету.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Цього дня Тельці можуть відчути результат власних зусиль і дозволити собі трохи більше насолоди від життя. Дев'ятка Пентаклів радить не поспішати та цінувати те, що вже вдалося здобути.

Близнюки

Карта Таро: Маг

На Близнюків чекає день можливостей, коли багато залежатиме саме від їхньої ініціативи. Маг нагадує: у вас уже є необхідні ресурси, тому не бійтеся першими починати розмову, справу чи новий проєкт.

Рак

Карта Таро: Королева Кубків

4 вересня Ракам варто більше довіряти інтуїції та власним відчуттям. Королева Кубків допоможе краще зрозуміти близьких і підкаже правильне рішення там, де логіка може виявитися безсилою.

Лев

Карта Таро: Сонце

Для Левів це один із найпозитивніших арканів - Сонце. День може принести гарний настрій, приємну новину або ситуацію, яка допоможе відчути впевненість у собі та своїх силах.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Дівам 4 вересня доведеться зосередитися на роботі та деталях. Вісімка Пентаклів показує, що саме наполегливість і уважність допоможуть отримати результат, на який ви розраховуєте.

Терези

Карта Таро: Закохані

Карта Закохані вказує на важливий вибір, який може стосуватися особистого життя або партнерства. Терезам не варто намагатися сподобатися всім - краще чесно визначитися, чого хочете саме ви.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Не лякайтеся цієї карти: Смерть символізує завершення одного етапу та початок іншого. 4 вересня Скорпіони можуть нарешті відпустити те, що давно втратило сенс, і звільнити місце для нового.

Стрілець

Карта Таро: Колесо Фортуни

Стрільцям день може принести несподіваний поворот подій. Колесо Фортуни радить бути гнучкими: випадкова зустріч, новина або пропозиція здатні змінити плани на краще.

Козоріг

Карта Таро: Імператор

4 вересня Козерогам важливо взяти ситуацію під контроль і не дозволяти іншим ухвалювати рішення замість них. Імператор говорить про відповідальність, порядок і здатність досягти бажаного завдяки дисципліні.

Водолій

Карта Таро: Зірка

Зірка дарує Водоліям надію та віру у сприятливий результат. Цей день добре підходить для планування майбутнього, творчості та кроків назустріч мрії, яку ви давно відкладали.

Риби

Карта Таро: Верховна Жриця

Рибам 4 вересня не варто поспішати з висновками або розповідати всім про свої плани. Верховна Жриця радить прислухатися до інтуїції - відповідь на важливе питання може прийти тихо, але дуже чітко.

Також ми розповідали про прикмету, якщо ви повернулися додому з півдороги.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Гороскоп
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