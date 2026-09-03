Ці жакети будуть у тренді восени 2026: що вже час діставати з гардероба

Жакети стають незамінною частиною осінніх образів . У сезоні 2026 дизайнери пропонують звернути увагу на нові силуети, деталі та актуальні способи їх носити.

Styler з посиланням на відео в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, які моделі варто придивитися та з чим їх носити.

Жакет із баскою

Одна з найцікавіших новинок сезону - жакет із баскою. Така модель підкреслює талію, формує жіночний силует і водночас виглядає свіжо та незвично.

Особливо актуальними такі жакети стали після показів Dior. Носити їх можна з прямими брюками, джинсами або довгою спідницею. Це хороший варіант для тих, хто хоче додати до базового осіннього гардероба річ, яка одразу привертатиме увагу.

Укорочені жакети

Укорочені жакети залишаються актуальними і в новому сезоні. Тренд, який раніше активно демонстрували на показах Chanel, продовжує працювати й восени 2026 року.

Такі моделі особливо добре виглядають із брюками або джинсами з високою посадкою, а також зі спідницями. Якщо у вашому гардеробі вже є укорочений жакет, поспішати відкладати його до кращих часів точно не варто.

Жакети з акцентними плечима

Ще один помітний тренд осені - жакети з виразною лінією плечей і підплічниками. Вони можуть мати навіть трохи гостру форму, завдяки чому силует стає більш графічним і виразним.

Цього сезону такий крій особливо доречний на тлі повернення до більш жіночних і приталених силуетів. Надмірний oversize поступово відходить на другий план, а його місце займають моделі, які підкреслюють фігуру.

Подовжені жакети

Подовжений жакет може стати дуже ефектною частиною осіннього образу, однак із ним варто бути уважними. Неправильно підібрана довжина здатна візуально змінити пропорції фігури.

Особливо це стосується невисоких і дуже худорлявих жінок: занадто довга модель може візуально "зрізати" зріст. Тому перед покупкою варто не лише орієнтуватися на тренди, а й оцінити, як конкретний жакет сидить саме на вас.

Приталені жакети

Серед актуальних моделей можна зустріти й дуже короткі жакети приталеного силуету. Вони щільно сидять по фігурі та мають вузькі рукави, через що образ може нагадувати дещо ретро.

Втім, у такого крою є практичний мінус: під нього складно вдягнути сорочку, лонгслів або водолазку. Тому перед покупкою варто подумати не лише про зовнішній вигляд, а й про те, з якими речами з вашого гардероба ви зможете його комбінувати.

Шкіряні жакети

Шкіряні жакети не втрачають актуальності. Восени їх можна носити в різних варіаціях - від класичних моделей до зістарених, фактурних і кольорових.

Тож якщо у вас уже є шкіряний жакет, його точно не потрібно ховати в шафу. Він легко вписується в осінній гардероб і може стати альтернативою легкій куртці чи класичному жакету.

Що робити з гусарськими жакетами

А ось із жакетами у виразному гусарському стилі, які були особливо популярними минулого сезону, ситуація інша. Їхня актуальність поступово згасає, тому купувати таку модель спеціально на осінь 2026 року стилістка не радить.

Якщо такий жакет уже є у вашому гардеробі, викидати його не потрібно - його ще можна носити. Однак якщо ви тільки плануєте оновити гардероб, краще звернути увагу на більш сучасні силуети.

Який жакет вибрати на осінь 2026

Головний напрям сезону - повернення до більш структурованого та жіночного силуету. Серед найактуальніших варіантів - жакети з баскою, укорочені моделі, акцентні плечі та шкіряні жакети.

Водночас не варто купувати річ лише тому, що вона з'явилася на подіумах. Найкращий тренд - той, який добре працює саме у вашому гардеробі.