Тверк, Rolls-Royce і "сяючий стрижень": 5 дуже крінжових нардепів

"Якщо воно кругле, то воно цирк" - каже старе українське парламентське прислів'я. Дійсно, окрім корупціонерів, негідників і зрадників, Рада бачила чимало відверто крінжових персонажів, чиї слова, вчинки та часом сама манера поведінки змушували нас одночасно сміятися й ховати обличчя від сорому.

Styler зібрав свій топ народних депутатів, які залишили особливо помітний слід в історії українського політичного крінжу.

Ілля Кива

Вже кілька років як покійний, Кива є абсолютним чемпіоном України з крінжу всіх часів. Активіст "Правого сектору", полковник поліції, борець з наркозлочинністю, лідер Соціалістичної партії, нардеп від ОПЗЖ, зрадник, труп.

Кива захищав кандидатську дисертацію, знімав штани в залі Верховної ради, приходив туди у масці Джокера, читав у телестудіях реп і навіть… варив наркотики прямо у ефірі.

За легендою, коли Киву вигнали з "Правого сектору", він вирішив не йти з пустими руками. Натомість він відпиляв в офісі батарею і здав її на металолом.

Ілля Кива (фото: wikipedia.org)

Останнє - нібито неправда. Але такого цілком можна було чекати від людини, яка свого часу очолила федерацію доміно України, щоб врятувати Надію Савченко з російського полону: як запевняв сам Кива, він хотів познайомитись із російським доміношним функціонером Борзовим, близьким до Путіна, згодом викрасти його і обміняти на Савченко. З ідеї нічого не вийшло, а невдовзі у Москві опинився вже сам Кива. Правда, прожив там недовго.

Микола Тищенко

Серед нардепів нинішнього скликання однозначним крінжменом №1 є Микола Тищенко. Ресторатор, учасник та ведучий різних телепроектів був популярним персонажем світської хроніки ще до потрапляння у велику політику.

Але після отримання мандату Тищенко розвернувся вже у всій красі, танцюючи тверк на камеру, б'ючись за трибуною і показово ігноруючи карантинні обмеження.

Цитати депутата поповнили золотий фонд українського політичного фольклору: українську державу він чомусь порівнював з "насосом", а "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на Донбасі - з "надувною лялькою".

Микола Тищенко (фото: rada.gov.ua)

Підвела Тищенка поїздка до Таїланду вже в розпал повномасштабної війни. Поясненням депутата, що він їздив "налагоджувати відносини з країнами Азії" ніхто не повірив і “туриста” виключили з лав "Слуги народу".

Побувши позафракційним і почавши ходити до парламенту в пенсне, він знайшов прихисток в депутатській групі "Відновлення України" - уламку ОПЗЖ, де компанію йому складають, наприклад, звинувачений у держзраді Євгеній Шевченко та раніше судимий за групове згвалтування Роман Іванісов.

Геннадій Вацак

Деякі чинні парламентарі хоч і носять депутатські значки сьогодні, ментально так і залишилися десь у далекій епосі українського політичного палеозою. Їм було б значно органічніше в ті часи, коли під куполом Ради за звання головного крінжозавра змагалися Кива, Каплін, Болдирєв чи інші "легенди". Приміром, нардеп із групи "Довіра" Геннадій Вацак.

Геннадій Вацак (фото: parlament.ua)

"Хаммер", "Беха", "Мазераті", "Ягуар", масивний золотий ланцюжок на шиї - сьогодні такий набір атрибутів безпомилково видає людину, яка щонайменше ментально застрягла десь у “ліхіх” 90-х.

Втім, Вацак вирішив не обмежуватися класикою епохи провінційного гламуру. Уже під час великої війни його автопарк поповнили одразу два "Роллс-Ройси", один із яких - електричний і перший у лінійці бренду.

Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge (фото: Bihus.Info)

Тож депутат-кондитер із Вінниччини, схоже, вирішив, що з нульових необов'язково виходити повністю: можна залишити стиль і менталку, а от автомобілі вже взяти з майбутнього.

Геннадій Вацак (фото: parlament.ua)

На додачу Вацак дуже любить фотографуватися "на камеру" з різними топ-чиновниками, які, судячи з усього, самі ледве стримують крінжові усмішки.

Є від чого: масивний торс, широко розставлені ноги, розведені плечі, зосереджений погляд, немов Шварценеггер місцевого розливу готується до сутички з черговим ворогом у фільмах 40-річної давнини.

Геннадій Вацак (соцмережі)

Вацак любить хизуватись своєю благодійністю (хоча й не так, як автівками), при цьому серед його підопічних - вінницькі попи московського патріархату, інтереси якого він палко захищає. Ще один яскравий атрибут "успішної людини" з обкладинки журналу зразка 2001 року.

Юрій Кармазін

Ще один покійний нардеп, про якого добре пам'ятають ті, хто почав стежити за українською політикою ще в часи Ющенка чи Януковича.

Кармазін - рекордсмен Ради за кількістю виступів. Ба більше: розгляд будь-якого банального питання в парламенті він міг самотужки перетворити на багатогодинну, або й багатоденну епопею.

Крім того, Кармазін пропонував змінити текст державного гімну, оголошував голодування під стінами парламенту та намагався організувати "третій Майдан" у 2016 році. З цієї ініціативи тоді нічого не вийшов, зате через кілька років Кармазін отримав титул "Головного гетьмана України".

Як розповідав нардеп чотирьох скликань в одному з інтерв'ю, секрет його енергійності в тому, що якось посеред ночі до нього явився "хтось зі слуг архістратига Михаїла", а тоді "сяючий блакитним стрижень увійшов прямо в голову" Кармазіну. Саме після цього парламентар знову став сповненим життєвих сил.

Юрій Болдирєв

До Революції гідності народними депутатами інколи ставали персонажі з такими поглядами, які навіть зараз в стінах Верховної ради годі й уявити.

Приміром, екс-член Партії регіонів Юрій Болдирєв регулярно закликав "від'єднати Галичину", заперечував Голодомор і сам факт того, що Україна повинна бути незалежною.

Юрій Болдирєв (фото: facebook.com/yurii.boldyrev)

Себе ж називав "переконаним монархістом" і пророкував прихід "імператора". Але на роль такого монарха пропонував не себе, а тодішнього президента Януковича, вважаючи, що український народ в перспективі "попросить" передати владу його синові.

Тішив пресу і колег Болдирєв й своєю роботою в сесійній залі - коли за трибуною замість виступів по суті питання починав читати вірші власного пера, щоправда, сумнівної проби.