Тверк, Rolls-Royce и "сияющий стержень": 5 очень кринжевых нардепов

"Если оно круглое, то оно цирк" - говорит старая украинская парламентская пословица. Действительно, кроме коррупционеров, негодяев и предателей, Рада видела немало откровенно кринжевых персонажей, чьи слова, поступки и порой сама манера поведения заставляли нас одновременно смеяться и прятать лицо от стыда.

Илья Кива

Уже несколько лет как покойный, Кива является абсолютным чемпионом Украины по кринжу всех времен. Активист "Правого сектора", полковник полиции, борец с наркопреступностью, лидер Социалистической партии, нардеп от ОПЗЖ, предатель, труп.

Кива защищал кандидатскую диссертацию, снимал штаны в зале Верховной рады, приходил туда в маске Джокера, читал в телестудиях рэп и даже… варил наркотики прямо в эфире.

По легенде, когда Киву выгнали из "Правого сектора", он решил не уходить с пустыми руками. Он отпилил в офисе батарею и сдал ее на металлолом.

Илья Кива (фото: wikipedia.org)

Последнее – якобы неправда. Но такого вполне можно было ожидать от человека, который в свое время возглавил федерацию домино Украины, чтобы спасти Надежду Савченко из российского плена: как уверял сам Кива, он хотел познакомиться с российским доминирующим функционером Борзовым, близким к Путину, со временем похитить его и обменять на Савченко. Из идеи ничего не вышло, а скоро в Москве оказался уже сам Кива. Правда, прожил там недолго.

Николай Тищенко

Среди нардепов нынешнего созыва однозначным кринжменом №1 Николай Тищенко. Ресторатор, участник и ведущий разных телепроектов был популярным персонажем светской хроники еще до попадания в большую политику.

Но после получения мандата Тищенко развернулся уже во всей красе, танцуя тверк на камеру, сражаясь за трибуной и показательно игнорируя карантинные ограничения.

Цитаты депутата пополнили золотой фонд украинского политического фольклора: украинское государство он почему-то сравнивал с "насосом", а "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе - с "надувной куклой".

Николай Тищенко (фото: rada.gov.ua)

Подвела Тищенко поездка в Таиланд уже в разгар полномасштабной войны. Объяснением депутата, что он ездил "налаживать отношения со странами Азии", никто не поверил и "туриста" исключили из рядов "Слуги народа".

Побыв внефракционным и начав ходить в парламент в пенсне, он нашел убежище в депутатской группе "Восстановление Украины" - обломке ОПЗЖ, где компанию ему составляют, например, обвиняемый в госизмене Евгений Шевченко и ранее судимый за групповое изнасилование Роман Иванисов.

Геннадий Вацак

Некоторые действующие парламентарии хоть и носят депутатские значки сегодня, ментально так и остались в далекой эпохе украинского политического палеозоя. Им было бы гораздо органичнее в те времена, когда под куполом Совета за звание главного кринжозавра соревновались Кива, Каплин, Болдырев или другие "легенды". К примеру, нардеп из группы "Доверие" Геннадий Вацак.

Генадий Вацак (фото: parlament.ua)

"Хаммер", "Беха", "Мазерати", "Ягуар", массивная золотая цепочка на шее - сегодня такой набор атрибутов безошибочно выдает человека, который по меньшей мере ментально застрял где-то в "лихих" 90-х.

Впрочем, Вацак решил не ограничиваться классикой эпохи провинциального гламура. Уже во время войны его автопарк пополнили сразу два "Роллс-Ройса", один из которых - электрический и первый в линейке бренда.

Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge (фото: Bihus.Info)

Поэтому депутат-кондитер из Винницкой области, похоже, решил, что из нулевых необязательно выходить полностью: можно оставить стиль и менталку, а вот автомобили уже взять из будущего.

Генадий Вацак (фото: parlament.ua)

Вдобавок Вацак очень любит фотографироваться "на камеру" с разными топ-чиновниками, которые, судя по всему, сами едва сдерживают кринжевые улыбки.

Есть от чего: массивный торс, широко расставленные ноги, разведенные плечи, сосредоточенный взгляд, словно Шварценеггер местного разлива готовится к стычке с очередным врагом в фильмах 40-летней давности.

Геннадий Вацак (соцсети)

Вацак любит кичиться своей благотворительностью (хотя и не так, как автомобилями), при этом среди его подопечных - винницкие попы московского патриархата, интересы которого он горячо защищает. Еще один яркий атрибут "успешного человека" по обложке журнала образца 2001 года.

Юрий Кармазин

Еще один покойный нардеп, о котором хорошо помнят те, кто стал следить за украинской политикой еще во времена Ющенко или Януковича.

Кармазин – рекордсмен Рады по количеству выступлений. Более того: рассмотрение любого банального вопроса в парламенте он мог самостоятельно превратить в многочасовую, или многодневную эпопею.

Кроме того, Кармазин предлагал изменить текст государственного гимна, объявлял голодовку у стен парламента и пытался организовать "третий Майдан" в 2016 году. Из этой инициативы тогда ничего не вышло, но через несколько лет Кармазин получил титул "Главного гетмана Украины".

Как рассказывал нардеп четырех созывов в одном из интервью, секрет его энергичности в том, что однажды посреди ночи к нему явился "кто-то из слуг архистратига Михаила", а тогда "сияющий голубым стержень вошел прямо в голову" Кармазину. Именно после этого парламентарий снова стал полон жизненных сил.

Юрий Болдырев

До Революции достоинства народными депутатами иногда становились персонажи с такими взглядами, которых даже сейчас в стенах Верховной рады невозможно представить.

К примеру, экс-член Партии регионов Юрий Болдырев регулярно призывал "отсоединить Галичину", отрицал Голодомор и сам факт того, что Украина должна быть независимой.

Юрий Болдырев (фото: facebook.com/yurii.boldyrev)

Себя же называл "убежденным монархистом" и предрек приход "императора". Но на роль такого монарха предлагал не себя, а тогдашнего президента Януковича, считая, что украинский народ в перспективе попросит передать власть его сыну.

Радовал прессу и коллег Болдырев и своей работой в сессионном зале - когда за трибуной вместо выступлений по существу вопрос начинал читать стихи собственного пера, правда, сомнительной пробы.