Как правильно замораживать кабачки на зиму: секреты, которые знают далеко не все

Летом кабачков часто столько , что съесть их все просто нереально. Поэтому многие хозяйки отправляют овощи в морозилку, но зимой достают уже не те красивые кусочки, которые клали туда летом, а водянистую массу.

Styler рассказывает, как правильно заморозить кабачки на зиму и какую ошибку не следует делать перед отправкой в морозилку.

Не просто порезать и положить в пакет

Для замораживания лучше всего брать молодые, жесткие кабачки с нежной кожурой. Перезрелые овощи с большими семенами для этого подходят хуже.

Кабачки нужно помыть и нарезать примерно одинаковыми кусочками. А дальше начинается главный секрет - бланширование.

Согласно официальным рекомендациям National Center for Home Food Preservation, нарезанные кабачки нужно опустить в кипящую воду не более чем на 3 минуты. После этого их нужно быстро охладить в холодной или ледяной воде, хорошо отцедить и обсушить.

Почему это важно? Бланширование подтормаживает ферменты, которые продолжают воздействовать на овощ даже после замораживания. Если пропустить этот этап, кабачки могут ухудшать цвет, вкус и текстуру. Причем недостаточное бланширование тоже не поможет - время здесь имеет значение.

Секрет №1 - не кладите кабачки горячими в морозилку

После бланширования кабачки нужно очень быстро охладить. Это останавливает процесс приготовления и не позволяет овощам стать слишком мягкими. Охлаждать их рекомендуют примерно столько же времени, сколько они бланшировались. Затем кусочки нужно хорошо обсушить - лишняя вода ухудшает качество замороженных овощей.

Секрет №2 - сначала заморозьте отдельно

Для того чтобы зимой не получить один большой кусок льда из кабачков, можно разложить охлажденные и хорошо обсушенные кусочки в один слой на поддоне , предварительно застеленном, например, пергаментом, и подморозить. Когда они станут жесткими, пересыпать в пакет или контейнер.

Такой способ позволяет брать зимой столько кабачков, сколько нужно для конкретного блюда, а не размораживать весь пакет.

Секрет №3 - для оладий требуется другой способ

Если кабачки планируете зимой использовать для оладий, кексов или другой выпечки, лучше натереть их, а не резать кусочками.

Для тертых кабачков официальная рекомендация другая: их нужно готовить на пару небольшими порциями 1-2 минуты, пока они не станут полупрозрачными. Затем охладить, разложить порциями и заморозить. После размораживания излишнюю жидкость можно слить перед использованием в выпечке.

Что советует специалист по консервированию

Элизабет Л. Андресс, Ph.D., специалист по пищевым продуктам Университета Джорджии и директор National Center for Home Food Preservation, отмечает, что правильная заморозка помогает сохранить качество продуктов, но сама морозилка не вернет овощу свежесть, которую он уже потерял.

Ее рекомендации по кабачкам базируются именно на проверенной технологии: молодые овощи, бланширование, быстрое охлаждение, тщательное удаление лишней влаги и герметичное упаковывание.

Еще один немаловажный момент: не нужно размораживать кабачки перед каждым приготовлением. Замороженные кусочки можно сразу добавлять в блюда, где они будут готовиться - например, к супу, рагу или овощному соте. А вот для оладий и выпечки лучше предварительно разморозить и отжать или слить лишнюю жидкость.

И главное - не пытайтесь заморозить огромное количество кабачков одним толстым слоем. Чем быстрее продукт замерзает, тем меньше образуются кристаллы льда и тем меньше повреждаются клетки овоща. Именно поэтому быстрая заморозка дает лучшую текстуру после размораживания.

Итак, главный секрет прост: не торопитесь отправлять сырые кабачки прямо в пакет. Три минуты бланширования, быстрое охлаждение и хорошее обсушивание - и зимняя заготовка будет значительно удачнее.