Виноград как свежий на зиму: рецепт без сахара и заморозки

Как сохранить виноград на зиму так, чтобы зимой он максимально напоминал свежий? Есть проверенный способ без сахара, сиропа и замораживания.
Styler рассказывает, как правильно законсервировать виноград по проверенной технологии.
Главный секрет - ни одного сахара
Для этого способа лучше всего брать плотный, жесткий, желательно зеленый виноград без косточек. Ягоды должны быть качественными, без повреждений и перезрелости.
Ингредиенты:
- виноград;
- питьевая вода;
- чистые банки и крышки.
Как правильно закрыть виноград
Виноград хорошо промойте, обсушите и отделите ягоды от гроздей. Разложите их в банки, оставив примерно 2,5 см свободного пространства сверху.
Отдельно вскипятите воду и залейте виноград. Сахар добавлять не нужно - официальные рекомендации допускают консервирование фруктов прямо в воде.
Затем банки закрывают крышками и обрабатывают в кипящей водяной бане. Для полулитровых банок рекомендовано время - 15 минут , для литровых - 20 минут. После этого банки извлекают, охлаждают и проверяют герметичность.
Обратите внимание, что подготовленные банки и крышки должны быть чистыми и готовыми к консервированию. После наполнения банок накрывают крышками и ставят в большую кастрюлю с кипящей водой.
(!) Важно, чтобы вода полностью покрывала банки.
Что касается непосредственно времени обработки, то его нужно считать не с момента, когда банки поставили в кастрюлю, а после того, как вода снова закипела.
Интересные детали
Специалисты National Center for Home Food Preservation обращают внимание еще на один момент: консервированные фрукты без сахара могут быть более мягкими и несколько терять яркость цвета по сравнению с заготовками в сиропе. Сахар в таких рецептах нужен, прежде всего, для вкуса, цвета и сохранения текстуры, а не для самой безопасности консервирования.
Поэтому если главная цель - получить зимой виноград с максимально натуральным вкусом, отсутствие сахара вполне оправдано. А вот ждать от него буквально той же упругости, что у свежей ягоды, не стоит.
Своим чередом Styler уже на собственном опыте выяснил, что такой виноград можно использовать зимой не только для самостоятельного потребления. Он отлично подойдет для приготовления десертов, выпечки и даже салатов.
Обратите также внимание, что виноград после всех вышеперечисленных манипуляций не будет буквально "свежим", ведь все же проходит термическую обработку, однако он сохраняет натуральный вкус без сладкого сиропа.
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