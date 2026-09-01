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Главная Тренды Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секунд
Тренды 01 сентября 2026 · 15:17
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Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секунд

Проверьте свою внимательность и попытайтесь найти птицу на картинке за несколько секунд
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секунд

Головоломка, которая проверит вашу внимательность (фото: magnific.com)

С первого взгляда это обычный осенний лес с небольшим домиком и ручьем. Но стоит задержать взгляд на изображении немного длиннее и головоломка "оживает" - среди деревьев, веток и листьев начинают появляться совы.

Styler предлагает проверить свою внимание с помощью новой оптической иллюзии. Попытайтесь найти всех птиц, но не тратьте на поиски более 30 секунд.

Найдите всех сов на картинке

Поставьте таймер на 30 секунд и внимательно просмотрите изображение.

Некоторые совы могут сразу броситься в глаза, однако именно на этом и построена ловушка. Другие птицы почти полностью сливаются с корой деревьев, сухими листьями и темными участками леса.

Не пытайтесь сразу угадать их количество. Ваша задача заметить каждую сову до завершения отсчета.

Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секундОптическая головоломка на внимательность (изображение сгенерировано ИИ)

Что делать, если не можете найти последнюю сову

Самое сложное в таких тестах - не первые несколько находок, а последняя. Мозг быстро запоминает уже замеченные места, поэтому взгляд невольно возвращается к ним снова и снова.

Чтобы этого избежать, измените направление поиска. Если сначала рассматривали картинку слева направо, теперь начните с противоположного угла.

Особенно внимательно проверяйте границы между объектами: места, где ствол переходит в листву, ветки накладываются друг на друга, а темные участки образуют очертания, похожие на силуэт птицы.

Еще одна подсказка - не ищите целую сову. Попытайтесь замечать отдельные характерные детали: круглые глаза, контуры головы или узор перьев. Так найти хорошо замаскированную птицу может быть гораздо проще.

Правильный ответ

На картинке спрятались 8 сов.

Если удалось найти всех за 30 секунд, то вы блестяще справились. А если одна или две совы остались незамеченными - просто посмотрите на картинку еще раз, но уже без таймера.

Вполне возможно, вы удивитесь, как хорошо они были замаскированы.

Только самые внимательные найдут всех сов в осеннем лесу: у вас есть 30 секундОтвет к головоломке (изображение сгенерировано ИИ)

Раньше мы предлагали найти на картинке 5 отличий - этот интересный текст на логику понравится каждому, кто любит головоломки.

Теги: Цікаві факти
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