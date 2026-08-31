Дни ангела в сентябре: кого поздравлять и какое имя выбрать для ребенка

Сентябрь 2026 подарит немало случаев поздравить родных и друзей с днем ангела . В календаре есть как хорошо знакомые украинцам имена, так и редкие варианты, которые могут стать подсказкой для родителей, выбирающих имя для ребенка.

Styler рассказывает, когда отмечать именины в сентябре и какие имена приходятся на каждую дату.

Дни ангела в сентябре 2026

1 сентября - Татьяна, Семен, Марфа, Наталья.

2 сентября - Антоний, Юлиан, Леонид, Герман, Петр, Василий, Серафима, Павел, Владимир, Михаил, Антин, Анатолий, Иван, Феодор, Демид, Филипп, Феодосий, Стефан, Ксения, Николай, Виктор.

3 сентября - Андрей, Феофан, Сергей, Филипп, Михаил, Константин, Ефим, Василиса, Роман, Феоктист, Илья, Алексей, Николай, Харитон, Петр, Иоанн, Домна, Владимир, Дорофей, Василий.

4 сентября - Александр, Федор, Григорий, Симон, Афанасий, Елена, Павел, Яким, Николай, Петр, Юлиан, Михаил, Моисей, Стефан, Иоанн, Василий, Митрофан.

5 сентября - Давид, Глеб, Максим, Феодор, Ираида, Алексей, Ефим, Елизавета, Авдий, Захар, Афанасий, Раиса.

6 сентября - Архип, Михаил, Всеволод, Кирилл, Димитрий, Иоанн, Фекла, Андрей, Макар, Константин, Давид, Дионисий.

7 сентября - Лука, Савва, Андрей, Макар, Василий, Александр, Иван, Михаил, Евгений, Николай, Стефан, Петр, Лев, Григорий.

8 сентября - Георгий, Иван.

9 сентября - Сергей, Афанасий, Александр, Алексей, Иосиф, Феофан, Дмитрий, Василий, Анна, Харитон, Яков, Григорий, Никита, Феодосий, Захар.

10 сентября - Иван, Семен, Евгений, Петр, Андрей, Глеб, Василий, Татьяна, Константин, Гавриил, Касян, Климент, Николай, Павел.

11 сентября - Роман, Сергей, Герман, Дмитрий, Лев, Карп, Николай, Виктор.

12 сентября - Даниил, Феодор, Алексей, Юлиан, Никодим, Иван, Николай, Семен, Афанасий.

13 сентября - Стефан, Леонтий, Лукьян, Петр, Валериан, Иерофей, Илья, Юлиан, Николай, Александр.

14 сентября - Иван, Николай.

15 сентября - Макар, Мария, Максим, Игнатий, Григорий, Николай, Петр, Дмитрий, Порфирий, Валериан, Стефан, Евдокия, Яков, Иван, Людмила, Андрей, Никита, Виссарион, Федот, Иосиф, Леонид, Герасим.

16 сентября - Дорофей, Виктор, Иосиф, Григорий, Людмила, Алексей, Сергей.

17 сентября - София, Вера, Надежда, Любовь, Никодим, Иван, Александра, Павел, Ирина, Серафим, Илья, Феодосий.

18 сентября - Ян, Алексей, Вениамин, София, Сергей, Михаил, Арина, Иван, Владимир, Константин, Евфросиния, Ариадна, Илларион, Петр, Ирина, Вольдемар, Аркадий, Борис.

19 сентября - Егор, Мария, Константин, Макар, Феодор, Давид, Трофим, Нил, Федор, Гавриил, Георгий, Алексей, Игорь, Николай.

20 сентября - Александр, Татьяна, Олег, Василий, Федор, Илларион, Иван, Ян, Теодор, Михаил, Остап.

21 сентября - Владимир, Ян, Андрей, Даниил, Петр, Дмитрий, Валентин, Константин, Александр, Василий, Иосиф, Нестор, Иван, Вольдемар, Лаврентий.

22 сентября - Параска, Петр, Александр, Вениамин, Мартын, Макар, Кузьма, Николай.

23 сентября - Ян, Иннокентий, Андрей, Николай, Петр, Иван, Раиса, Ираида.

24 сентября – Давид, Павел, Ибрагим, Степан, Виталий, Владислав, Сергей, Стефан, Фекла, Василий, Андрей, Антон.

25 сентября - Ефросинья, Павел, Роман, Сергей, Герман, Максим, Николай, Александр, Евгений, Прохор, Остап, Афанасий.

26 сентября - Афанасий, Дмитрий, Ян, Иван, Николай, Тихон, Владимир, Вольдемар, Александр.

27 сентября - Петр, Марк, Михаил, Виктор, Герман, Аристарх, Федор, Акулина, Феврония, Игнат, Дмитрий.

28 сентября - Юлиана, Теодор, Нестор, Родион, Ульяна, Ян, Александр, Анна, Федор, Илларион, Ибрагим, Валентин, Иеремия, Кирилл, Вячеслав, Харитон, Остап, Георгий, Егор, Иван, Татьяна, Макар, Мария, Марк.

29 сентября - Ян, Иван.

30 сентября - Александр, Матвей, Алексей, Михаил, Петр, Леонид, Василий, Серафим, Григорий, Александра, Аполлинария, Семен, Яким, Вячеслав.

Как определяют день ангела

День ангела связан с именем святого, которого чевствует церковь. В христианской традиции небесным покровителем человека считается святой, имя которого он носит.

В то же время в разных церковных календарях даты памяти святых могут отличаться. Поэтому если речь идет о конкретной дате крещения или именин, следует ориентироваться на календарь той церкви, к которой принадлежит человек.

Как выбрать имя для ребенка

Календарь именин может стать одним из вариантов, как родители выбирают имя для новорожденного ребенка. Можно обратить внимание на имена святых, день памяти которых приходятся на день рождения малыша, или выбрать имя, которое отмечают в ближайшие дни.

Однако не следует воспринимать это как строгое правило. Важно, чтобы имя хорошо сочеталось с отчеством и фамилией, было удобным в повседневной жизни и нравилось самим родителям.

Если хочется необычного имени, сентябрьский календарь также дает немало вариантов: Ариадна, Аполлинария, Виссарион, Дорофей, Никодим, Феоктист, Ефросинья. В то же время среди самых привычных имен в календаре - Александр, Иван, Николай, Петр, Андрей, Михаил, Мария, Анна и София.