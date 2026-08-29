UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:15 Гороскопы
Не просто "ангельское": что означает имя Ангелина и какие тайны оно скрывает
17:01 Полезное
Подготовьте клубнику к осени правильно: что сделать сейчас, чтобы в следующем году было больше ягод
15:48 Вкусно
Сытный ужин без лишних калорий: запеканка с курицей и кабачком
14:58 Тренды
Как заправить свитер в штаны, чтобы не создать себе "искусственный живот": 4 простые правила
14:09 Полезное
Свежая зелень без огорода: как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике
13:01 Люди
Биокамин или газовый обогреватель: украинцы в Threads ищут альтернативу отоплению квартиры
12:07 Гороскопы
Кто любит сильнее всего: эти знаки Зодиака способны растопить даже холодное сердце
11:07 Вкусно
Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут
10:15 Полезное
Метеозависимым приготовиться: прогноз магнитных бурь на 29-30 августа
09:04 Полезное
Лунный посевной календарь на сентябрь: самые удачные и запретные дни для работы на огороде
Все новости
Главная Гороскопы Не просто "ангельское": что означает имя Ангелина и какие тайны оно скрывает
Гороскопы 29 августа 2026 · 18:15
Add as a preferred source on Google

Не просто "ангельское": что означает имя Ангелина и какие тайны оно скрывает

У этого красивого имени есть значение, о котором многие даже не догадываются
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Не просто "ангельское": что означает имя Ангелина и какие тайны оно скрывает

Имя Ангелина имеет древнегреческие корни (фото: magnific.com)

Это довольно редкое сегодня имя ассоциируется с нежностью, светом и ангелами, однако его настоящая история гораздо интереснее. Они имеют древние корни, необычное значение и несколько известных форм в разных языках.

Styler рассказывает, откуда происходит "Ангелина", что оно действительно означает и какие черты характера ему приписывают.

Откуда оно взялось

Украинская форма "Ангелина" происходит от Angelina, а также является латинизированной уменьшенной формой имени Angela. В свою очередь, Angela связано с древнегреческим словом angelos, которое сначала означало "вестник" или "посланник", а уже позже приобрело значение "ангел".

Поэтому привычная трактовка "ангельская" действительно связана с историей имени, но его первоначальный смысл был несколько иным. В разных языках можно встретить формы Анджелина, Анжелина, Ангелина, Анджела и Анжела, а одним из самых распространенных коротких вариантов Лина.

Какой характер у Ангелины

Обладательницам этого имени часто приписывают сочетание мягкости и внутренней настойчивости. Ангелина может производить спокойное и доброжелательное впечатление, но не любит, когда за нее решают, как ей жить.

В характере такого имени обычно выделяют самостоятельность, эмоциональность и способность отстаивать собственное мнение. Ангелины могут быть очень чувствительны к отношению близких, хотя не всегда демонстрируют свои переживания сразу.

В то же время это имя имеет много мягких форм - Лина, Линочка, Ангелочка, поэтому в семье оно может звучать совершенно по-разному в зависимости от возраста и характера девушки.

У этого имени есть свои праздники

Одна из самых известных исторических фигур с этим именем - Ангелина Сербская, жившая примерно в XV-XVI веках. Она была супругой сербского деспота Стефана Бранковича, после смерти мужа занималась воспитанием детей и поддерживала православные монастыри.

Ангелину Сербскую православная церковь чтит как преподобную. Именно с ее именем связана церковная традиция почитания Ангелины. По новому церковному календарю - это 30 июля. Также в календарях можно встретить другие даты чествования

Известные Ангелины

Имя стало особенно узнаваемым в мире благодаря американской актрисе Анджелине Джоли, которая сделала форму Angelina чрезвычайно известной международной аудитории.

В то же время это имя имеют представительницы разных профессий и стран - от спортсменок до писательниц и художниц.

Ранее мы рассказывали интересные факты об имени Василий - неожиданное "царское" значение, характер его носителя и другие тайны

Теги: Цікаві факти Имена
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Свежая зелень без огорода: как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике Полезное Свежая зелень без огорода: как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике
Кто любит сильнее всего: эти знаки Зодиака способны растопить даже холодное сердце
Кто любит сильнее всего: эти знаки Зодиака способны растопить даже холодное сердце Гороскопы
Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут
Куриное филе под сырно-овощной шапкой: сочное блюдо за 20 минут Вкусно
Больше интересного
Лунный посевной календарь на сентябрь: самые удачные и запретные дни для работы на огороде Лунный посевной календарь на сентябрь: самые удачные и запретные дни для работы на огороде Людмила Жукова · 29 августа 2026, 09:04
Таро-гороскоп на 29 августа: кому улыбнется удача, а кому следует быть осторожным Таро-гороскоп на 29 августа: кому улыбнется удача, а кому следует быть осторожным Катерина Собкова · 29 августа 2026, 06:04
Хотите поменять работу? Сначала честно дайте себе ответ на эти 3 вопроса Хотите поменять работу? Сначала честно дайте себе ответ на эти 3 вопроса Людмила Жукова · 28 августа 2026, 15:02
Подготовьте клубнику к осени правильно: что сделать сейчас, чтобы в следующем году было больше ягод Подготовьте клубнику к осени правильно: что сделать сейчас, чтобы в следующем году было больше ягод Наталия Крижановская · 29 августа 2026, 17:01