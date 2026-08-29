Подготовьте клубнику к осени правильно: что сделать сейчас, чтобы в следующем году было больше ягод

После завершения плодоношения клубничная грядка еще требует внимания. Именно в этот период растения закладывают основу для будущего урожая , поэтому оставлять их на произвол судьбы до весны не стоит. Если хотите в следующем сезоне получить здоровый кустарник и много ягод, подготовить клубнику к осени нужно правильно.

Styler рассказывает, что сделать с растениями после сбора урожая и какие ошибки лучше не допускать.

Начните с грядки

В первую очередь уберите все лишнее. Удалите сухие, поврежденные и больные листья, а также растительные остатки вокруг кустов. Если на клубнике были признаки болезней или вредителей, такие листья не следует оставлять на грядке.

"Усы" тоже нужно контролировать. Если вы не планируете размножать клубнику, лишние усы лучше обрезать, ведь они уносят у материнского куста питательные вещества. Оставлять стоит только те розетки, которые требуются для получения нового посадочного материала.

Полностью "под ноль" здоровые кусты обрезать не нужно. Достаточно убрать старые и поврежденные листья, оставив молодые листочки и сердцевину растения невредимыми.

Не забудьте о воде и подкормках

После плодоношения клубника продолжает развиваться, поэтому в сухую погоду ей нужен полив. Почва должна быть увлажненной, но превращать грядку в болото не стоит.

Важное значение имеет и осенняя подкормка. После сбора урожая растению нужны питательные вещества для восстановления и подготовки к зиме. Для этого используют удобрения с учетом состояния почвы и потребностей конкретного сорта.

Не стоит увлекаться азотными удобрениями в конце сезона: они стимулируют активный рост зеленой массы, тогда как перед зимой растению важнее постепенно перейти в состояние покоя.

Клубника нуждается в предварительной подготовке к следующему сезону (фото: magnific.com)

Перед холодами также следует позаботиться о мульчировании. Слой органической мульчи поможет защитить корневую систему от перепадов температуры. В то же время накрывать клубнику слишком рано не нужно - дождитесь стойкого похолодания.

Не оставляйте клубнику густой

Специалисты Penn State Extension советуют после плодоношения для обычной клубники проводить так называемую реновацию грядки: не просто убрать листья, а проредить кусты и сузить строчки.

Если клубника растет слишком плотно, растениям не хватает пространства, а ягоды в следующем году могут быть мельче. Специалисты отмечают необходимость сужать строки примерно до 15-30 см и оставлять между сильными растениями около 8-10 см.

Еще один интересный нюанс: не стоит торопиться с осенним укрытием. В Penn State Extension отмечают, что клубнику лучше мульчировать после того, как растения уже адаптировались к холоду, а слишком раннее укрытие может снизить их холодостойкость.