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Полезное 29 августа 2026 · 14:09
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Свежая зелень без огорода: как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике

Секреты выращивания идеального лука в горшках
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Свежая зелень без огорода: как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике

Как правильно сажать лук в горшки (фото обезжиренное ИИ)

Вам не нужен большой земельный участок, чтобы иметь под рукой свежий домашний лук. Достаточно солнечного подоконника или балкона, правильного контейнера и рыхлой почвы, чтобы обеспечить себя ароматной зеленью на весь сезон.

Как вырастить богатый урожай лука на обычном подоконнике, рассказывает Styler со ссылкой на профильный сайт Martha Stewart.

Лучшие сорта для горшков.

Эксперты по садоводству советуют выбирать исключительно компактные, быстро созревающие сорта. Обычный большой лук для хранения - самый плохой выбор для контейнеров, ведь он нуждается в глубокой почве, и выращивать его в горшках финансово невыгодно.

Делайте ставку на зеленый лук на перо, сорта "Уайт Лиссабон", "Ред Барон" или мелкий жемчужный лук.

Как выбрать правильный контейнер

Горшок должен быть не менее 25-30 см в глубину, чтобы корневая система могла свободно развиваться.

Для зеленого лука лучше всего подходят широкие круглые кашпо или длинные балконные ящики. Большая ширина означает больше урожая.

Отверстия на дне абсолютно обязательны, чтобы избежать застоя воды и загнивания луковиц.

Правила посадки и ухода

Используйте легкий магазинный субстрат, а не тяжелую землю из огорода, быстро сбивающуюся в комок. Мелкие луковицы-севок садите острым концом вверх так, чтобы верхушка едва выглядывала из-под земли.

Обеспечьте растению не менее шести часов прямого солнечного света в день. Почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой, поливайте, когда верхний слой земли (около 2-3 см) становится сухим.

Секрет нескончаемого урожая

Главное преимущество выращивания зеленого лука в контейнерах - его способность к быстрой регенерации. Используйте метод "срежь и вернись": вместо того, чтобы вырывать растение с корнем, просто срезайте необходимое количество зеленых перьев ножницами, оставляя основание в земле.

Она будет продолжать выпуск новых побегов, обеспечивая вас зеленью в течение всего сезона. Если же вы выращиваете жемчужный лук ради самой луковицы, собирайте урожай тогда, когда его зеленая часть начнет увядать и клониться к земле.

До этого Styler рассказывал об обязательных делах, которые спасут ваш урожай в следующем году.

Теги: Сад и огород
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