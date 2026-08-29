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Главная Гороскопы Таро-гороскоп на 29 августа: кому улыбнется удача, а кому следует быть осторожным
Гороскопы 29 августа 2026 · 06:04
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Таро-гороскоп на 29 августа: кому улыбнется удача, а кому следует быть осторожным

Одно событие может заставить вас пересмотреть планы, но для кого-то это станет приятным сюрпризом
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 29 августа: кому улыбнется удача, а кому следует быть осторожным

Гороскоп Таро на 29 августа для всех знаков Зодиака (фото: Magnific)

Карты Таро подсказывают, каким может быть 29 августа для всех знаков Зодиака. Расклад покажет, где следует воспользоваться моментом, а где лучше не торопиться с решениями и словами.

Styler рассказывает, что обещают карты каждому знаку в субботу.

Овен

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

29 августа может возникнуть ощущение, что ваши усилия не получают должной оценки или кто-то из команды работает не так, как вы ожидали. Не спешите винить других - откровенный разговор поможет понять, где именно возникла проблема.

Телец

Карта Таро: Паж Кубков

День может подарить Тельцам приятное известие, неожиданное сообщение или теплую встречу. Карта советует быть открытыми к новым эмоциям - даже небольшой жест может поднять вам настроение.

Близнецы

Карта Таро: Десятка Мечей

Для Близнецов эта карта говорит о завершении непростого периода. 29 августа лучше не держаться за то, что потеряло смысл, ведь после окончательной точки появится пространство для нового этапа.

Рак

Карта Таро: Тройка Мечей

Ракам следует внимательнее отнестись к своим эмоциям: старые обиды или неприятный разговор могут снова напомнить о себе. Не пытайтесь скрыть то, что вас болит - честность с собой поможет быстрее отпустить ситуацию.

Лев

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая

Львам может показаться, что планы на будущее развиваются медленнее, чем хотелось бы. Не стоит поэтому паниковать: сейчас лучше пересмотреть стратегию и исправить то, что мешает двигаться вперед.

Дева

Карта Таро: Пятерка Жезлов

29 августа Девы могут оказаться в центре споров или конкуренции. Главное - не терять контроль и не превращать каждое несогласие в личный конфликт.

Весы

Карта Таро: Семерка Жезлов

Весам придется отстаивать собственную позицию, даже если окружение с ней не соглашается. Карта советует не сдаваться под давлением и не уступать важным для вас принципам.

Скорпион

Карта Таро: Шестерка Кубков

Этот день может вернуть Скорпионов к приятным воспоминаниям, старым друзьям или человеку из прошлого. Встреча или известие могут подарить теплое чувство ностальгии и напомнить о том, что вам действительно важно.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Стрельцы ощутят сильный импульс действовать быстро и решительно. Однако прежде чем делать резкий шаг или говорить все, что думаете, следует убедиться, что спешка не создаст новых проблем.

Козерог

Карта Таро: Королева Жезлов

Козерогам карта советует проявить уверенность, харизму и инициативность. 29 августа вас могут заметить и оценить гораздо больше, чем вы ожидаете, особенно если не будете прятаться в тени.

Водолей

Карта Таро: Звезда

Водолеев ждет день надежды, вдохновения и веры в собственные силы. Звезда напоминает, что даже если желаемый результат еще далеко, вы уже двигаетесь в правильном направлении.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Для Рыб 29 августа может стать очень динамичным днем с новостями, сообщениями и скорым развитием событий. Не откладывайте важные дела: обстоятельства могут складываться в вашу пользу именно тогда, когда вы будете действовать без лишних сомнений.

Ранее Styler рассказывал о знаках Зодиака, которые лгут так убедительно, что вы и не догадаетесь.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
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