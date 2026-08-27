Они врут так убедительно, что вы и не догадаетесь: рейтинг знаков Зодиака

Одни знаки Зодиака говорят все как есть, а другие легко находят правдоподобное объяснение для любой ситуации.

Styler рассказывает, кому из представителей зодиакального круга чаще всего приписывают любовь к хитростям и обману.

12 место - Телец

Тельцы обычно не любят лишних драм и предпочитают говорить прямо, даже если правда не слишком приятна. Соврать могут разве что ради собственного спокойствия, но придумывать сложные истории - точно не их талант.

11 место - Козерог

Козероги ценят репутацию и не хотят запутываться в собственной лжи. Если уж что-то скрывают, то делают это максимально лаконично - без лишних деталей и фантазий.

10 место - Рак

Раки могут чуть-чуть украсить правду, особенно если хотят не обидеть близкого человека. Их ложь чаще всего рождается не из злого умысла, а из желания сохранить мир и хорошие отношения.

9 место - Дева

Девы не очень любят лгать, потому что прекрасно понимают, сколько сил потом пойдет на объяснение. Но если ситуация этого требует, они могут выдать настолько продуманную версию событий, что заподозрить что-то будет непросто.

8 место - Овен

Овны могут соврать импульсивно, а уже через несколько минут пожалеть об этом. Особенно часто это случается, когда им хочется избежать ссоры или быстро выйти из сложной ситуации.

7 место - Рыбы

Рыбы имеют богатую фантазию, поэтому иногда граница между выдумкой и реальностью у них становится очень тонкой. Они могут придумать целую историю, но делают это скорее для красивой картинки, чем для серьезного обмана.

6 место - Лев

Львы любят выглядеть уверенно и успешно, поэтому могут немного преувеличить свои достижения. Их классическая схема - не совсем ложь, а скорее "творческая версия" правды, которая звучит гораздо эффектнее.

5 место - Весы

Весы могут сказать не совсем то, что думают, если это поможет избежать конфликта. А еще они способны быстро изменить формулировку в зависимости от того, с кем именно разговаривают.

4 место - Стрелец

Стрельцы - мастера импровизации, а потому могут придумать убедительное объяснение буквально на ходу. Правда, их часто выдает чрезмерная уверенность: чем интереснее история, тем больше шансов, что слушатель начнет задавать вопросы.

3 место - Водолей

Водолеи не всегда видят проблему в том, чтобы немного изменить факты, если им так удобнее. Они могут настолько уверенно представить вымышленную версию, что собеседник еще долго будет сомневаться, где правда.

2 место - Скорпион

Скорпионы отлично умеют хранить секреты и контролировать эмоции, поэтому разоблачить их бывает непросто. Если они решили не говорить правду, можно даже не догадаться, что за спокойным лицом скрывается целая детективная история.

1 место - Близнецы

Близнецы возглавляют этот рейтинг благодаря своей фантазии, гибкости и умению мгновенно подстраиваться под ситуацию. Они могут рассказать одну историю разным людям в разных версиях - и каждая будет звучать совершенно убедительно.