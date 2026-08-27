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Гороскопи 27 серпня 2026 · 12:06
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Вони брешуть так переконливо, що ви й не здогадаєтесь: рейтинг знаків Зодіаку

Ця несподівана риса допомагає деяким знакам легко виходити сухими з води
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Вони брешуть так переконливо, що ви й не здогадаєтесь: рейтинг знаків Зодіаку

Знаки Зодіаку, які найчастіше говорять неправду (фото: Magnific)

Одні знаки Зодіаку говорять все як є, а інші легко знаходять правдоподібне пояснення для будь-якої ситуації.

Styler розповідає, кому з представників зодіакального кола найчастіше приписують любов до хитрощів та обману.

12 місце - Телець

Тельці зазвичай не люблять зайвих драм і воліють говорити прямо, навіть якщо правда не дуже приємна. Збрехати можуть хіба що заради власного спокою, але вигадувати складні історії - точно не їхній талант.

11 місце - Козоріг

Козороги цінують репутацію і не хочуть заплутуватися у власній брехні. Якщо вже щось приховують, то роблять це максимально лаконічно - без зайвих деталей і фантазій.

10 місце - Рак

Раки можуть трохи прикрасити правду, особливо якщо хочуть не образити близьку людину. Їхня брехня найчастіше народжується не зі злого умислу, а з бажання зберегти мир і хороші стосунки.

9 місце - Діва

Діви не дуже люблять брехати, бо чудово розуміють, скільки сил потім піде на пояснення. Але якщо ситуація того вимагає, вони можуть видати настільки продуману версію подій, що запідозрити щось буде непросто.

8 місце - Овен

Овни можуть збрехати імпульсивно, а вже через кілька хвилин пошкодувати про це. Особливо часто це трапляється, коли їм хочеться уникнути сварки або швидко вийти зі складної ситуації.

7 місце - Риби

Риби мають багату фантазію, тому іноді межа між вигадкою та реальністю у них стає дуже тонкою. Вони можуть придумати цілу історію, але роблять це радше заради красивої картинки, ніж для серйозного обману.

6 місце - Лев

Леви люблять виглядати впевнено та успішно, тому можуть трохи перебільшити власні досягнення. Їхня класична схема - не зовсім брехня, а радше "творча версія" правди, яка звучить набагато ефектніше.

5 місце - Терези

Терези можуть сказати не зовсім те, що думають, якщо це допоможе уникнути конфлікту. А ще вони здатні швидко змінити формулювання залежно від того, з ким саме розмовляють.

4 місце - Стрілець

Стрільці - майстри імпровізації, а тому можуть вигадати переконливе пояснення буквально на ходу. Щоправда, їх часто видає надмірна впевненість: чим цікавіша історія, тим більше шансів, що слухач почне ставити запитання.

3 місце - Водолій

Водолії не завжди бачать проблему в тому, щоб трохи змінити факти, якщо їм так зручніше. Вони можуть настільки впевнено подати вигадану версію, що співрозмовник ще довго сумніватиметься, де тут правда.

2 місце - Скорпіон

Скорпіони чудово вміють зберігати секрети та контролювати емоції, тому викрити їх буває непросто. Якщо вони вирішили не говорити правду, можна навіть не здогадатися, що за спокійним обличчям ховається ціла детективна історія

1 місце - Близнюки

Близнюки очолюють цей рейтинг завдяки своїй фантазії, гнучкості та вмінню миттєво підлаштовуватися під ситуацію. Вони можуть розповісти одну історію різним людям у різних версіях - і кожна звучатиме абсолютно переконливо.

Раніше Styler розповідав, які знаки Зодіаку здатні на тиху помсту.

Теги: Астрологія Знаки Зодіаку Гороскоп
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