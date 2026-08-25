З ними краще не сперечатися: які знаки Зодіаку найчастіше конфліктують

Астрологи визначили, представники яких знаків Зодіаку найчастіше опиняються в центрі сварок і суперечок. Рейтинг показує, хто схильний уникати конфліктів, а кому складно стримати емоції.

Styler розбирався, хто з них може "похвалитися" найбільш запальним характером.

12 місце - Риби

Риби зазвичай не прагнуть конфліктів і намагаються зберігати мир у стосунках. Вони чутливі до чужих емоцій, тому скоріше спробують зрозуміти опонента, ніж влаштовувати гучну сварку.

11 місце - Терези

Терези просто обожнюють гармонію і не люблять, коли навколо панує напруга. Вони здатні довго шукати компроміс, аби тільки не доводити розмову до скандалу.

10 місце - Телець

Тельці зазвичай спокійні, але їхня знаменита впертість може стати причиною суперечки. Вони довго терплять, проте якщо вже вирішили відстоювати свою позицію - переконати їх буде дуже непросто.

9 місце - Стрілець

Стрільці не шукають конфліктів, але можуть гостро реагувати на образи та необережні слова. Якщо зачепити їхні почуття, звичайна суперечка легко перетворюється на емоційну драму.

8 місце - Водолій

Водолії не завжди вступають у відкриті сварки, проте сперечатися з ними буває складно. Вони можуть холоднокровно відстоювати власну думку й абсолютно не боятися йти проти більшості.

7 місце - Козоріг

Козороги не витрачають енергію на кожну дрібну сварку, але дуже не люблять, коли хтось заважає їхнім планам. У конфлікті вони можуть бути жорсткими, принциповими та надзвичайно переконливими.

6 місце - Діва

Діви здатні довго зберігати спокій, але їхня любов до порядку й досконалості іноді провокує суперечки. Вони помічають деталі, які інші ігнорують, і можуть не втриматися від зауваження.

5 місце - Лев

Леви не люблять, коли їх недооцінюють або відкрито кидають виклик їхньому авторитету. Якщо зачепити їхню гордість, спокійна розмова може швидко перетворитися на принципове з'ясування стосунків.

4 місце - Рак

Раки можуть здаватися дуже миролюбними, але їхня емоційність робить конфлікти особливо насиченими. Вони здатні довго переживати образу, навіть якщо сама сварка вже давно закінчилася.

3 місце - Скорпіон

Скорпіони не завжди починають конфлікт першими, проте якщо вже втягнулися в суперечку, відступати не поспішають. Вони добре запам'ятовують образи й можуть ще довго прокручувати ситуацію в голові.

2 місце - Близнюки

Близнюки легко вступають у словесні баталії, адже швидко знаходять аргументи й не бояться висловлювати свою думку. Їхня суперечка може змінюватися щосекунди - від жарту до справжньої емоційної дискусії.

1 місце - Овен

Овни - справжні чемпіони зодіакального рейтингу за схильністю до конфліктів. Вони швидко спалахують, говорять прямо й можуть сказати зайве на емоціях, зате зазвичай так само швидко відходять після сварки.