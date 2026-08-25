С ними лучше не спорить: какие знаки Зодиака чаще всего конфликтуют

Астрологи определили, представители каких знаков Зодиака чаще всего оказываются в центре ссор и споров. Рейтинг показывает, кто склонен избегать конфликтов, а кому сложно сдерживать эмоции.

Styler разбирался, кто из них может "похвастаться" самым вспыльчивым характером.

12 место - Рыбы

Рыбы обычно не стремятся к конфликтам и стараются сохранять мир в отношениях. Они чувствительны к чужим эмоциям, поэтому скорее попытаются понять оппонента, чем устраивать громкую ссору.

11 место - Весы

Весы просто обожают гармонию и не любят, когда вокруг царит напряжение. Они способны долго искать компромисс, лишь бы не доводить разговор до скандала.

10 место - Телец

Тельцы обычно спокойны, но их знаменитое упрямство может стать причиной спора. Они долго терпят, однако если уж решили отстаивать свою позицию - убедить их будет очень непросто.

9 место - Стрелец

Стрельцы не ищут конфликты, но могут остро реагировать на оскорбления и неосторожные слова. Если задеть их чувства, обычный спор легко превращается в эмоциональную драму.

8 место - Водолей

Водолеи не всегда вступают в откровенные ссоры, однако спорить с ними бывает сложно. Они могут хладнокровно отстаивать собственное мнение и совершенно не бояться идти против большинства.

7 место - Козерог

Козероги не тратят энергию на каждую мелкую ссору, но очень не любят, когда кто-то мешает их планам. В конфликте они могут быть жесткими, принципиальными и очень убедительными.

6 место - Дева

Девы способны долго сохранять спокойствие, но их любовь к порядку и совершенству иногда провоцирует споры. Они подмечают детали, которые другие игнорируют, и могут не удержаться от замечания.

5 место - Лев

Львы не любят, когда их недооценивают или открыто бросают вызов их авторитету. Если затронуть их гордости, спокойный разговор может быстро превратиться в принципиальное выяснение отношений.

4 место - Рак

Раки могут казаться очень миролюбивыми, но их эмоциональность делает конфликты особенно насыщенными. Они способны долго переживать обиду, даже если сама ссора уже давно кончилась.

3 место - Скорпион

Скорпионы не всегда начинают конфликт первыми, однако, если уже втянулись в спор, отступать не спешат. Они хорошо запоминают обиды и могут еще долго прокручивать ситуацию в уме.

2 место - Близнецы

Близнецы легко вступают в словесные баталии, ведь быстро находят аргументы и не боятся выражать свое мнение. Их спор может меняться ежесекундно - от шутки до настоящей эмоциональной дискуссии.

1 место - Овен

Овны - настоящие чемпионы зодиакального рейтинга по склонности к конфликтам. Они быстро загораются, говорят прямо и могут сказать лишнее на эмоциях, зато обычно так же быстро отходят после ссоры.