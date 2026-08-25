Рамина, Варварук и звезда "Левів на джипі": раскрыты участники нового сезона "Зрадники"

SWEET.TV раскрыл полный состав участников второго сезона детективного реалити "Зрадники". В этот раз за победу и главный приз в 1 миллион гривен будет бороться 21 игрок, среди которых известные блогеры , модель, писатель, комик, ветеран и даже призер чемпионата мира по мафии.

Кто сыграет в новых "Зрадниках"

Имена участников создатели шоу раскрыли в новом ролике. По сюжету все игроки встречаются в одном поезде, который направляется во Дворец Шенборнов.

Среди самых известных участников - интервьюерка Рамина Эсхакзай, блогер Дмитрий Варварук, комик из "Левів на джипі" Константин Трембовецкий, модель Татьяна Брик.

А вот полный список:

Рамина Эсхакзай - интервьюер,

Диана Бондаренко - журналистка,

Татьяна Брик - модель,

Власть Бучко - художница,

Дмитрий Варварук - блогер,

Анжелика Вышебаба - фермер,

Анастасия Власенко - блогер,

Оксана Ворожбит - учительница,

Сергей Гайдай - политтехнолог,

Владислав Гошук - полиграфолог,

Алексей Дернов - ветеран,

Алина Ковальская - подполковница,

Андрей Кокотюха - писатель,

Екатерина Кудлач - бортпроводница,

Лолита Лейзан - призер чемпионата мира по мафии,

Дмитрий Морозюк - диктор,

Михаил Напорчук - архитектор,

Мария Миронова - домохозяйка,

Константин Трембовецкий - комик,

Сергей Фазульянов - генеолог,

Павел Шурко - кинолог-спасатель.

Шоу "Зрадники" (фото предоставлено пресс-службой)

Что изменится во втором сезоне

В качестве ведущего вернется актер Алексей Гнатковский. По его словам, на этот раз участники приходили на проект с ощущением, что уже понимают механику игры. Однако именно эта уверенность часто работала против них.

"Во втором сезоне все игроки думали, что они знают, как играть, раскусили игру и от этого совершали катастрофические ошибки. Мы еще больше углубляемся в человеческую психологию", - рассказал актер.

"Зрители увидят, что с людьми творят фобии и паранойя. Вы увидите, как самоуверенные игроки совершают ошибки и сбивают других с правильных путей. Отличить правду от лжи становится еще сложнее", - добавил он.

Ведущий проекта Алексей Гнатковский (фото предоставлено пресс-службой)

Вырастет и главный приз: победители будут бороться за 1 миллион гривен.

Кроме того, у шоу появится новый персонаж - дворецкий с потустороннего мира по имени Соломий.

Шоуранер и руководительница продакшна SWEET.TV Originals Елена Кричковская отметила, что создатели намеренно собрали максимально разных участников.

"Для нас этот состав участников - это своеобразный срез украинского общества. Все участники максимально не похожи между собой - по профессиям, возрасту, характерам, жизненным опытам. Впрочем, всех объединяет азарт, любовь к интеллектуальным играм и незаурядные детективные способности", - пояснила она.

А еще стало известно, что придумать тизер помогала Рамина. Команда дополнила его отсылками к классическим детективам и самого формата "Зрадників".

"Зрадники" - это история о людях, которые оказываются в закрытом пространстве с незнакомцами. Они не знают друг друга, не могут полностью доверять, но одновременно вынуждены взаимодействовать, если хотят победить", - объяснила интервьюер.

Рамина Эсхакзай (фото предоставлено пресс-службой)

Когда премьера

Второй сезон "Зрадників" стартует на SWEET.TV 17 сентября. В день премьеры зрителям покажут сразу несколько эпизодов.

После этого новые серии будут выходить каждый четверг.