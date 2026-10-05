Асия Ахат рассказала, как живет во время войны и где находится ее муж

Украинская певица Асия Ахат рассказала о своей жизни во время полномасштабной войны. Артистка уточнила, сколько времени проводит в США и Украине, а также где живет ее муж Игорь Баленко.
Как рассказывает Styler, подробностями певица поделилась в интервью изданию BLIK.
Где сейчас живет Асия Ахат
По словам 61-летней артистки, в последние годы она фактически живет между Украиной и США.
Певица отметила, что приезжает в Украину каждые полтора-два месяца. Такой ритм жизни, по ее словам, сохраняется на протяжении всех лет полномасштабной войны.
"Я каждые полтора-два месяца в Украине. Здесь моя семья. Полгода здесь и полгода в Америке", - рассказала Ахат.
В Киеве у артистки есть дом неподалеку от монумента "Родина-мать". Она отметила, что в Украине также остаются ее семья и близкие друзья.
Где находится муж певицы
Муж Асии Ахат, бизнесмен Игорь Баленко, во время полномасштабной войны остается в Украине. Таким образом, артистка опровергла предположение, что он также переехал в США.
"Мой муж здесь живет. А кто будет деньги зарабатывать? У меня здесь классный дом, мои дорогие друзья - все близкие", - сказала она.
Ахат и Баленко поженились в 2000 году. У супругов есть общий сын Филипп.
Планирует ли Асия Ахат оставаться в Украине
В ближайшие недели артистка планирует снова отправиться в США, однако уже в декабре намерена вернуться в Украину. В то же время окончательных планов на зиму она пока не строит из-за ситуации в стране.
Ахат также призналась, что хотела бы отправиться во всеукраинский тур, однако пока не решается на это из-за рисков для безопасности. По словам певицы, она переживает не только за себя, но и за свою команду и зрителей.
При этом певица продолжает музыкальную деятельность и работает над новыми песнями. Среди них есть и композиции на украинском языке.
Ранее Styler также рассказывал, кто из украинских звезд уезжал за границу из-за войны, но впоследствии вернулся в Украину.