Асия Ахат рассказала, как живет во время войны и где находится ее муж

Украинская певица Асия Ахат рассказала о своей жизни во время полномасштабной войны. Артистка уточнила, сколько времени проводит в США и Украине, а также где живет ее муж Игорь Баленко.

Где сейчас живет Асия Ахат

По словам 61-летней артистки, в последние годы она фактически живет между Украиной и США.

Певица отметила, что приезжает в Украину каждые полтора-два месяца. Такой ритм жизни, по ее словам, сохраняется на протяжении всех лет полномасштабной войны.

"Я каждые полтора-два месяца в Украине. Здесь моя семья. Полгода здесь и полгода в Америке", - рассказала Ахат.

В Киеве у артистки есть дом неподалеку от монумента "Родина-мать". Она отметила, что в Украине также остаются ее семья и близкие друзья.

Где находится муж певицы

Муж Асии Ахат, бизнесмен Игорь Баленко, во время полномасштабной войны остается в Украине. Таким образом, артистка опровергла предположение, что он также переехал в США.

"Мой муж здесь живет. А кто будет деньги зарабатывать? У меня здесь классный дом, мои дорогие друзья - все близкие", - сказала она.

Ахат и Баленко поженились в 2000 году. У супругов есть общий сын Филипп.

Асия Ахат с мужем и сыном (фото: instagram.com/ahhattassia)

Планирует ли Асия Ахат оставаться в Украине

В ближайшие недели артистка планирует снова отправиться в США, однако уже в декабре намерена вернуться в Украину. В то же время окончательных планов на зиму она пока не строит из-за ситуации в стране.

Ахат также призналась, что хотела бы отправиться во всеукраинский тур, однако пока не решается на это из-за рисков для безопасности. По словам певицы, она переживает не только за себя, но и за свою команду и зрителей.

При этом певица продолжает музыкальную деятельность и работает над новыми песнями. Среди них есть и композиции на украинском языке.