Украинский певец Дэвид Аксельрод, муж продюсера Елены Мозговой , который почти год служит в Национальной гвардии Украины, рассказал о новом этапе службы.

Дэвид Аксельрод рассказал про изменения в своей службе

В комментарии "ТСН Гламур" певец и военный отметил, что уже почти год служит в Национальной гвардии. Сейчас идет процесс его перевода в оркестр ведомства, с которым он уже имел возможность выступить.

Аксельрод надеется, что сможет присоединиться к коллективу и в дальнейшем совмещать военную службу с музыкальной деятельностью.

"В Нацгвардии - скоро уже будет год. Сейчас я перевожусь в оркестр Национальной гвардии Украины. Вот мы же сегодня выступали как раз с ним. Вот я надеюсь, что все сложится, и мы будем вместе работать и радовать людей", - рассказал певец.

У музыканта уже есть идея совместной концертной программы. Он хочет не ограничиваться выступлениями в Украине, а затем представить ее и за рубежом.

"Как раз у меня есть такая большая идея - вместе с оркестром сделать мою программу и поехать не только по Украине, но и по миру. Показать Украину в мире и презентовать, что мы не просто военные, мы люди, которые занимались разным, а сейчас защищаем нашу страну", - отметил Аксельрод.

Что известно о службе Дэвида Аксельрода

После начала полномасштабного вторжения России Аксельрод вместе с супругой, продюсером Еленой Мозговой, основал благотворительный фонд "Дякую". Супруги сосредоточились на волонтерской помощи, а сам артист приобщился к территориальной обороне.

В 2022 году певец также выпустил песню "Захисники", посвященную украинским защитникам.

Впоследствии во время службы Аксельрод получил травму колена. По словам Мозговой, повреждение произошло во время одного из выездов, когда музыкант неудачно приземлился на ногу. При этом колено уже раньше было травмировано и прооперировано.

В 2025 году в интервью ТСН продюсер рассказывала, что мужчина проходит реабилитацию после хирургического вмешательства. Из-за осложнений ему понадобились две операции и длительное восстановление.

"У него сейчас реабилитация после операции. Он был в ТРО, он служил, собственно, на фоне этой всей истории он травмировал и до того травмировано колено. Были две операции, сейчас у него вторая реабилитация. Надеюсь, что все закончится хорошо", - рассказывала Мозгова.

Почему Дэвид Аксельрод исчез из публичного пространства

В апреле 2026 года певец в интервью OBOZ.UA объяснил, почему в последнее время редко появляется в СМИ и почти не публикует новостей о себе в соцсетях.

По его словам, после начала войны профессиональные амбиции и публичность отошли на второй план. Основное внимание он уделил помощи украинской армии и собственной службе.

"Речь не о карьере и не о медийном присутствии, а о гораздо более базовых вещах - чтобы мы выстояли и победили", - поделился артист.

Аксельрод рассказал, что долгое время фактически жил в режиме постоянной работы, объединяя волонтерство, службу в терробороне и Нацгвардии.

"Я фактически жил в этом режиме 24/7: занимался нашим благотворительным фондом, был в ТРО, сейчас служу в Нацгвардии. Ушел добровольцем - это было совершенно сознательное решение. Конечно, этот путь не был простым", - отметил он.

Из-за травмы и нескольких операций певцу пришлось примерно на год приостановить активную службу. После реабилитации он вернулся к военной деятельности, но уже в рядах Национальной гвардии Украины.