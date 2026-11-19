Український співак Девід Аксельрод, чоловік продюсерки Олени Мозгової , який майже рік служить у Національній гвардії України, розповів про новий етап служби.

Девід Аксельрод розповів про зміни в своїй службі

У коментарі для "ТСН Гламур" співак та військовий зауважив, що уже майже рік служить у Національній гвардії. Наразі триває процес його переведення до оркестру відомства, з яким він уже мав нагоду виступити.

Аксельрод сподівається, що зможе долучитися до колективу та надалі поєднувати військову службу з музичною діяльністю.

"В Нацгвардії - скоро вже буде рік. Зараз я перевожусь в оркестр Національної гвардії України. От ми ж сьогодні виступали якраз з ним. Оце я маю надію, що все складеться, і ми будемо разом працювати і радувати людей", - розповів співак.

У музиканта вже є ідея спільної концертної програми. Він хоче не обмежуватися виступами в Україні, а згодом представити її й за кордоном.

"Якраз у мене є така велика ідея - разом з оркестром зробити мою програму і поїхати не тільки Україною, а й у світ. Показати Україну у світі й презентувати, що ми не просто військові, ми люди, які займалися різним, а зараз захищаємо нашу країну", - зазначив Аксельрод.

Що відомо про службу Девіда Аксельрода

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Аксельрод разом із дружиною, продюсеркою Оленою Мозговою, заснував благодійний фонд "Дякую". Подружжя зосередилося на волонтерській допомозі, а сам артист долучився до територіальної оборони.

У 2022 році співак також випустив пісню "Захисники", присвячену українським захисникам.

Згодом під час служби Аксельрод отримав травму коліна. За словами Мозгової, ушкодження сталося під час одного з виїздів, коли музикант невдало приземлився на ногу. При цьому коліно вже раніше було травмоване та проопероване.

У 2025 році в інтерв'ю ТСН продюсерка розповідала, що чоловік проходить реабілітацію після хірургічного втручання. Через ускладнення йому знадобилися дві операції та тривале відновлення.

"У нього зараз реабілітація після операції. Він був у ТрО, він служив, власне, на тлі цієї всієї історії він травмував і до того травмоване коліно. Були дві операції, зараз у нього друга реабілітація. Маю надію, що все закінчиться добре", - розповідала Мозгова.

Чому Девід Аксельрод зник із публічного простору

У квітні 2026 року співак в інтерв'ю OBOZ.UA пояснив, чому останнім часом рідко з'являється у медіа та майже не публікує новин про себе в соцмережах.

За його словами, після початку великої війни професійні амбіції та публічність відійшли на другий план. Натомість основну увагу він приділив допомозі українському війську та власній службі.

"Мова не про кар’єру і не про медійну присутність, а про значно базовіші речі - щоб ми вистояли і перемогли", - поділився артист.

Аксельрод розповів, що тривалий час фактично жив у режимі постійної роботи, поєднуючи волонтерство, службу в теробороні та Нацгвардії.

"Я фактично жив у цьому режимі 24/7: займався нашим благодійним фондом, був у ТРО, зараз служу в Нацгвардії. Пішов добровольцем - це було абсолютно свідоме рішення. Звісно, цей шлях не був простим", - зазначив він.

Через травму та кілька операцій співакові довелося приблизно на рік призупинити активну службу. Після реабілітації він повернувся до військової діяльності, але вже в лавах Національної гвардії України.