Макарони можуть виглядати зовсім по-різному: від довгих спагеті до маленького орзо, схожого на рис. І хоча готують їх майже однаково, кожен вид має свої особливості, зокрема різний час варіння та поєднання із соусами.

Розбираємося разом зі Styler, скільки хвилин варити найпопулярніші види пасти, для яких страв вони підходять і як не перетворити їх на розварену масу.

Чому різні види макаронів варяться неоднаково

На час приготування впливають товщина тіста, розмір макаронів та особливості їхньої форми. Наприклад, тонкі спагетті можуть бути готовими швидше за великі трубочки рігатоні, а у фарфалле, відомих як "бантики", серединка щільніша за краї.

Важливо враховувати й виробника. Навіть макарони однакової форми можуть мати різну товщину і сорт пшениці, тому час приготування на упаковках відрізняється.

Наприклад, виробник De Cecco рекомендує варити свої спагеті 10 хвилин до стану al dente або 12 хвилин до м'якшої консистенції. Водночас для класичних спагеті Barilla зазначає 9-10 хвилин.

Al dente з італійської означає "на зуб". Так називають макарони, які вже приготувалися, але залишаються трохи пружними під час жування.

Спагеті

Спагеті - довгі круглі макарони, які добре поєднуються з однорідними соусами. Завдяки своїй формі вони рівномірно вкриваються томатним, вершковим або масляним соусом.

Для класичних спагеті Barilla рекомендує 9-10 хвилин варіння. Тонші різновиди можуть готуватися швидше, а товстіші - довше.

Спагеті найкраще підходять для:

карбонари з яйцями і сиром,

пасти з томатним соусом,

спагеті з часником та оливковою олією,

страв із морепродуктами.

Якщо плануєте ще прогрівати спагеті в гарячому соусі, дістаньте їх із води приблизно на 1 хвилину раніше, ніж зазвичай. Так вони не переваряться під час завершального приготування.

Фарфалле, або "бантики"

Фарфалле легко впізнати за характерною формою метелика. Їхні краї тонші, а середина, де тісто зібране складками, помітно щільніша.

Саме тому під час варіння варто перевіряти не лише краї, а й центр макаронини.

За інструкцією Barilla, фарфалле варяться 11-12 хвилин, а De Cecco рекомендує 11 хвилин для al dente та 13 хвилин для м'якшої пасти.

"Бантики" добре підходять для вершкових соусів, страв із куркою, грибами, лососем і овочами.

Ще один вдалий варіант - салати з пастою. Фарфалле зберігають форму після охолодження, а їхні складки затримують частинки заправки.

Орзо

Орзо часто плутають із рисом, адже ці маленькі макарони мають майже таку саму форму. Проте це паста, яку зазвичай виготовляють із пшеничної крупки.

Назва orzo італійською означає "ячмінь". В Італії також використовують назву risoni - маленькі рисинки.

За рекомендаціями Barilla, орзо потрібно варити 9-10 хвилин.

Цей вид пасти можна використовувати:

у супах із куркою та овочами,

як гарнір до м'яса або риби,

у салатах із сиром та зеленню,

для приготування вершкового орзо за принципом різотто.

Особливість орзо полягає в тому, що його необов'язково варити окремо. Макарони можна готувати безпосередньо в бульйоні або соусі, поступово додаючи рідину.

У такому випадку час приготування та кількість рідини залежать від рецепта. Перевіряти готовність варто приблизно після 9 хвилин.

Пене, або "пір'я"

Пене - це короткі порожнисті трубочки зі зрізаними навскіс кінчиками. Вони бувають гладкими або рифленими. Другий варіант називається penne rigate.

Головна перевага такої форми - здатність утримувати соус не лише зовні, а й усередині трубочки.

Для класичних пене Barilla вказує 11-12 хвилин варіння.

Найкраще вони підходять для пасти з томатним соусом, куркою, грибами, м'ясним рагу та вершковими заправками.

Пене також зручно запікати із сиром. Якщо після варіння макарони ще готуватимуться в духовці, їх краще залишити трохи твердішими, щоб вони не розм'якли надмірно.

Фузіллі, або "спіральки"

Фузіллі мають закручену форму, завдяки якій соус потрапляє у вигини макаронів. Особливо добре це працює з густими заправками, у яких є дрібні шматочки інших інгредієнтів.

На сайті Barilla для фузіллі зазначено 11 хвилин приготування.

Спіральки варто обирати для песто, сирних і вершкових соусів, пасти з фаршем, а також холодних салатів.

На відміну від спагетті, які зручніше подавати з однорідними соусами, фузіллі добре утримують подрібненні овочі, зелень та сир.

Рігатоні

Рігатоні схожі на пене, але вони більші за діаметром і мають прямі, а не косі зрізи. Зазвичай поверхня цих макаронів рифлена.

Через розмір і товщину тіста вони потребують трохи більше часу для приготування.

За інформацією Barilla, ригатоні варяться 12-13 хвилин.

Така форма особливо добре працює з густими м'ясними соусами, томатними підливами та великими шматочками овочів.

Ригатоні також підходять для запіканок. Великі трубочки утримують начинку й соус, завдяки чому страва залишається соковитою.

Лінгвіне

На перший погляд лінгвіне нагадують спагетті, проте мають іншу форму. Вони довгі, але трохи приплюснуті, наче вузенькі стрічки.

Завдяки цьому лінгвіне мають більшу площу поверхні для контакту із соусом.

Класичні лінгвіне Barilla потрібно варити 9-10 хвилин.

Найкраще вони поєднуються з песто, морепродуктами, вершковими соусами та оливковою олією.

Особливо вдалою буде паста з креветками, часником і невеликою кількістю вершкового масла.

Фетучіні

Фетучіні - широка стрічкова паста. На відміну від лінгвіне, вона має більшу ширину, тому добре підходить для густих соусів, які вкривають усю поверхню макаронів.

Сухі фетучині Barilla варяться 12-13 хвилин.

Найвідоміше поєднання - фетучіні альфредо з маслом і сиром. Також вони добре смакують із грибами, куркою та вершковими соусами.

Важливо не плутати сухі фетучіні зі свіжою пастою. Свіжа потребує значно меншого часу приготування, тому її потрібно варити відповідно до інструкції або конкретного рецепта.

Ріжки

Звичайні макарони у формі невеликих зігнутих трубочок в Італії називають gomiti або chifferi. В англомовних країнах для них часто використовують назву elbows.

Завдяки невеликому розміру вони готуються швидше за великі трубчасті різновиди.

Для класичних ріжків Barilla рекомендований час становить 7-8 хвилин.

Вони особливо добре підходять для макаронів із сиром, молочних і вершкових соусів, супів та запіканок.

Ріжки також зручно використовувати в стравах, де паста має рівномірно змішатися з дрібно нарізаними інгредієнтами.

Конкільє, або "мушлі"

Конкільє - макарони, які нагадують морські мушлі. Вони бувають маленькими, середніми та великими, тому час приготування може суттєво відрізнятися.

Наприклад, середні мушлі Barilla варяться 8-9 хвилин, а великі мушлі - 14-15 хвилин.

Невеликі мушлі підходять для супів, салатів і сирних соусів. У їхніх заглибленнях добре затримуються шматочки овочів та інші інгредієнти.

Великі різновиди можна начиняти рикотою, шпинатом, фаршем або іншими начинками й запікати під соусом.

Як правильно варити будь-які макарони

Незалежно від форми, більшість сухих макаронів готують за однаковим принципом.

У рекомендаціях Barilla наголошують, що важливі не лише хвилини, зазначені на упаковці, а й достатня кількість води, перемішування та правильне завершення приготування.

Щоб макарони вийшли смачними, дотримуйтеся кількох правил:

Використовуйте достатньо води. Орієнтир - близько 1 літра на 100 г сухих макаронів. У великій каструлі вони вільніше рухаються й менше злипаються.

Орієнтир - близько 1 літра на 100 г сухих макаронів. У великій каструлі вони вільніше рухаються й менше злипаються. Соліть воду після закипання. Макарони вбиратимуть частину солі під час варіння, тому смак буде рівномірнішим.

Макарони вбиратимуть частину солі під час варіння, тому смак буде рівномірнішим. Засипайте пасту в киплячу воду. Час засікайте від моменту додавання макаронів, а не від початку нагрівання каструлі.

Час засікайте від моменту додавання макаронів, а не від початку нагрівання каструлі. Перемішуйте макарони. Особливо важливо зробити це одразу після додавання пасти, а потім ще кілька разів під час варіння.

Особливо важливо зробити це одразу після додавання пасти, а потім ще кілька разів під час варіння. Перевіряйте готовність. За хвилину до завершення рекомендованого часу спробуйте одну макаронину. Вона повинна бути готовою, але не обов'язково зовсім м'якою.

За хвилину до завершення рекомендованого часу спробуйте одну макаронину. Вона повинна бути готовою, але не обов'язково зовсім м'якою. Не додавайте олію у воду. Вона не запобігає злипанню й може заважати соусу добре вкривати пасту.

Вона не запобігає злипанню й може заважати соусу добре вкривати пасту. Не промивайте готові макарони для гарячих страв. Вода змиває частину поверхневого крохмалю, який допомагає поєднати пасту з соусом.

Є ще один корисний прийом. Перед тим як злити воду, залиште приблизно 100-200 мл рідини, у якій варилися макарони. Додайте її невеликими порціями до соусу, якщо він вийшов занадто густим.

Після цього перемішайте макарони із соусом на сковорідці протягом 1-2 хвилин. Завдяки крохмалю з води соус краще огортатиме пасту.

Якщо ж готуєте холодний салат, шеф-кухар Лоренцо Боні з Barilla радить варити макарони на 1 хвилину менше, ніж зазначено на упаковці. Потім їх потрібно злити, розподілити на деку, дати охолонути приблизно 10 хвилин і за потреби охолодити в холодильнику щонайменше 30 хвилин. Так паста краще зберігає форму під час змішування із заправкою.

Які макарони краще обирати для різних страв

Головне правило просте: що гладша й тонша паста, то краще вона поєднується з легкими однорідними соусами. А трубочки, спіральки та мушлі зручніші для густих соусів зі шматочками м'яса, овочів або сиру.

Для супів найчастіше обирають орзо, дрібні ріжки та інші маленькі форми. Для запікання добре підходять пене, рігатоні й великі мушлі. А якщо плануєте готувати пасту з морепродуктами, варто звернути увагу на спагеті та лінгвіне.