Пельмені та вареники здаються простими у приготуванні , але навіть їх легко переварити або залишити сирими всередині. Не менш важливо враховувати й начинку: у пельмені зазвичай кладуть сире м'ясо, тоді як для вареників найчастіше обирають вже готові до вживання продукти - картоплю, сир чи капусту.

Styler пояснить, скільки хвилин потрібно варити популярні вироби з тіста та як зрозуміти, що вони вже готові.

Скільки варити пельмені з м'ясом

Свіжі домашні пельмені зазвичай готуються приблизно 4-5 хвилин після повторного закипання води. Водночас замороженим, пише Food Network у своєму рецепті пельменів, знадобиться близько 5-7 хвилин після спливання.

Якщо вироби великі або мають товсте тісто, час може збільшитися. Важливо переконатися, що м'ясна начинка повністю приготувалася. За рекомендаціями USDA, температура всередині фаршу має досягати щонайменше 71 градуса, а курячого фаршу - 74 градуси.

Зверніть також увагу, що пельмені з телятиною, курятиною та індичкою зазвичай варять приблизно однаковий час, якщо вони мають однаковий розмір і товщину тіста.

Скільки варити вареники залежно від начинки

На відміну від пельменів, більшість начинок для вареників уже термічно оброблені. Тому головне завдання - приготувати тісто, не допустивши, щоб воно розмокло або начинка витекла.

З картоплею: свіжі - приблизно 2-3 хвилини після спливання, заморожені - орієнтовно 4-6 хвилин.

свіжі - приблизно після спливання, заморожені - орієнтовно Із сиром: свіжі - 2-3 хвилини після спливання. Заморожені потребують додаткового часу, зазвичай близько 4-5 хвилин .

свіжі - після спливання. Заморожені потребують додаткового часу, зазвичай близько . З вишнями: свіжі варять приблизно 2-3 хвилини після спливання, заморожені - близько 4-5 хвилин . Не варто тримати їх у воді надто довго, щоб начинка не витекла.

свіжі варять приблизно після спливання, заморожені - близько . Не варто тримати їх у воді надто довго, щоб начинка не витекла. З капустою або грибами: свіжим зазвичай вистачає 2-3 хвилин після спливання, замороженим - приблизно 4-6 хвилин.

Зверніть увагу, що точний час приготування залежить від розміру виробів і товщини тіста. Наприклад, у рецепті Food Network із картопляною начинкою та грибами вареники варять до готовності тіста та спливання - приблизно 2-3 хвилини.

Як правильно варити, щоб вареники й пельмені не розвалилися

Опускайте вироби лише в киплячу підсолену воду. Не кладіть у каструлю надто багато за один раз: після додавання холодних продуктів температура води знижується, а тісто може злипнутися. Обережно перемішайте їх одразу після занурення.

Заморожені пельмені та вареники не потрібно попередньо розморожувати. Після спливання зменште вогонь, щоб вода кипіла помірно, і орієнтуйтеся на рекомендований час.

Готові вироби дістаньте шумівкою та за бажанням додайте трохи вершкового масла - так вони не злипнуться на тарілці.